المسماري: الجيش الليبي ينسق مع مجموعات مسلحة لدخول طرابلس

المصدر: جهاد ضرغام- إرم نيوز

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، الاثنين، إن هناك تنسيقا مع بعض الميليشيات والكتائب المسلحة في العاصمة طرابلس، من أجل دخول القوات المسلحة بشكل آمن وسلمي .

وتشهد مدن غرب ليبيا ، وتحديدا الزنتان حيث مقر القيادة العامة للجيش بالمنطقة الغربية، استعدادات عسكرية متواصلة، يتوقع أن تكون تمهيداً لاقتحام طرابلس.

وأضاف المسماري في تصريح تلفزيوني “لا رغبة للجيش بنشوب صراع مسلح بالعاصمة، والخيار الآخر للدخول لا يعلمه سوى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الذي يمتلك خطة لذلك “.

وأشار إلى أن نظرة القيادة العامة لهذه المعركة ليس كمعركة جيوش تقليدية، في ظل الدعم الشعبي المباشر ودعم البرلمان والكفاءة العسكرية لدى الأفراد العسكريين ، بل حتى لدى سكان طرابلس وبعض الميليشيات المتواجدة فيها، على حد وصفه.

وقال المسماري بخصوص استمرار دعم الدول الغربية للمجلس الرئاسي إن “الدول الكبرى تتحدث دائما عن مسألة كون المسيطر على العاصمة طرابلس، مسيطرا على الدولة بالكامل، فيما لا ترغب بسيطرة الجيش على العاصمة، أملا منها باستمرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والميليشيات الداعمة له، للوصول إلى مبتغى التحكم في دولة ليبيا وثرواتها”.