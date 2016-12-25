تونس تحقق مع متهمة بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية على متن طائرة

المصدر: تونس- إرم نيوز

أعلنت الداخلية التونسية أنها تحقق مع مسافرة اشتبهت في اعتزامها القيام بـ”عملية إرهابية” على متن طائرة متجهة إلى برشلونة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الداخلية التونسية على موقعها الرسمي، مساء الأحد، أوضحت فيه “أنها توصلت بإفادة حول اعتزام إحدى المسافرات القيام بعمليّة إرهابيّة على متن رحلة على الخطوط التّونسيّة في اتّجاه برشلونة انطلاقا من مطار تونس- قرطاج الدّولي”.

وقال البيان إن “الوحدات الأمنيّة تولّت عشيّة الأحد إنزال الفتاة والتّحرّي معها ومع جميع الرّكاب وإعادة تفتيش الطّائرة تفتيشا دقيقا دون العثور على أيّ شيء يذكر”.

وأشار البيان إلى “إقلاع الطّائرة، فيما بعد، بصورة عاديّة وتواصل الوحدات الأمنيّة المختصّة التّحرّي والتّحقيق مع المسافرة المعنيّة”، التي لم يكشف البيان عن هويتها.

وتواجه تونس منذ مايو/ أيار 2011 أعمالا إرهابية قتل فيها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتتواجد جماعات “إرهابية” في المرتفعات الغربية أهمها “كتيبة عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم “القاعدة” المتمركزة بمرتفعات الشعانبي من محافظة القصرين على الحدود الجزائرية.

وقدّرت تقارير دولية أن عدد التونسيين في مختلف بؤر التوتر في ليبيا، وسوريا، والعراق يفوق 5500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي “داعش”.