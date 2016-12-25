بعد هجوم الكرك.. مدارس الأردن تخصص حصة أسبوعية للتحذير من الإرهاب

المصدر: عمان - إرم نيوز

قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تخصيص حصة أسبوعية في مدارس المملكة، للحديث عن خطورة الإرهاب وضرورة مكافحته، وذلك بعد أسبوع من تعرض محافظة الكرك الجنوبية لهجوم مسلح تبعه مداهمة أمنية أديا إلى مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن والمدنيين.

وكشف الوزير محمد الذنيبات خلال اجتماع لجنة التخطيط الموسعة في الوزارة، اليوم الأحد، أن الأخيرة بصدد وضع خطة شاملة ودائمة للتصدي للفكر المتطرف وتحصين الجيل الناشئ ضد مخاطره.

وأوضح الذنيبات أن “محاور الخطة المعدة للحصة الدراسية كل يوم ثلاثاء، تركز على المساهمة في حفظ أمن الوطن من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، والإبلاغ عن أي اشتباه بحالات إرهاب أو تطرف”.

ودعا الوزير مديري التربية والتعليم إلى متابعة تنفيذ هذه الخطة، من خلال الزيارات الميدانية والإشرافية المكثفة للمدارس.