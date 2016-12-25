العراق يستعيد 145 مليون دولار من ملف النفط مقابل الغذاء

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلنت الخارجية العراقية، الأحد، أنها حسمت ملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادت بموجبه 145 مليون دولار أمريكي، مؤكدة أن العراق أوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من تحت طائلة الفصل السابع.

وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية أحمد جمال إن “الخارجية العراقية قادت 6 جولات من المفاوضات المهمة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس من أجل تنفيذ أحد متطلبات قرار مجلس الأمن الخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء”.

وأضاف جمال أن “مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم ترأس فريق العراق المفاوض الذي شُكلَ أخيرا من مستشارين وخبراء من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل”.

وتابع أن “الجهود تكللت في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق لمبلغ تقارب قيمته 145 مليون دولار أمريكي”، لافتاً إلى أن “العراق يكون بذلك قد أوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من تحت طائلة الفصل السابع، إذا لم يبق لديه سوى استكمال ملف التعويضات مع الجارة الكويت”.

ويشار إلى أن برنامج النفط مقابل الغذاء هو برنامج الأمم المتحدة، الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995؛ المسمى برنامج النفط مقابل الغذاء، وهو برنامج يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة.