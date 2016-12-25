سوريا.. النظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات حول تفجير نبع الفيجة (فيديو)

المصدر: دمشق - إرم نيوز

تبادل النظام والمعارضة في سوريا اتهامات حول عملية تفجير وتلويث مياه نبع الفيجة بمادة الديزل، في منطقة وادي بردى بدمشق.

وتناقلت وسائل إعلام محلية سورية، مقطع فيديو قيل إنه لمقاتل من الجيش الحر داخل أحد أنفاق نبع الفيجة، وهو يتحدث عن عملية تلغيم يقوم بها عناصر المعارضة مهددين بتفجير النبع بشكل كامل، الأمر الذي قد يتسبب في حرمان دمشق وريفها من مصدر الماء الرئيس الذي يغذي أكثر من ستة ملايين نسمة.

من جهتها، حملت المعارضة السورية، النظام، مسؤولية تدمير النبع من خلال القصف العنيف والعشوائي الذي يطال منطقة وادي بردى إثر حملة عسكرية بدأها الجيش السوري في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة منذ أربعة أعوام.

وتعرض النبع الذي يقع في قرية “عين الفيجة” لعدة عمليات تفجير طالت خطوط المياه التي تغذي بعض المناطق، لكن سرعان ما كان يتم الاتفاق على إدخال فرق صيانة لإصلاحه بعد الاتفاق على بعض البنود بإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين.

وكان النبع تعرض قبل أيام لعملية تلويث بمادة الديزل ما اضطر مؤسسة المياه الحكومية إلى قطع المياه احترازيًا عن كامل مدينة دمشق وريفها والاستعاضة ببعض الآبار لضخ المياه ببرنامج تقنين قاسٍ. إلا أن هذه الآبار لا يمكن لها أن تغذي الخزانات على نفس الوتيرة أكثر من أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، بحسب خبراء في مؤسسة المياه.