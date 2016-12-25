السراج يزور الجزائر لبحث الأزمة الليبية

المصدر: الجزائر – إرم نيوز

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، اليوم الأحد، إن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار “التشاور المستمر والمتكرر” بين البلدين لإيجاد “حل إيجابي” للأزمة التي تعيشها ليبيا حاليًا.

وأوضح السراج، في تصريح له بالقاعة الشرفية لدى وصوله مطار “هواري بومدين” الدولي بالعاصمة الجزائر، أنه “سيتطرق خلال هذه الزيارة إلى عدة ملفات مع المسؤولين الجزائريين تهدف إلى تعزيز ودعم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات”.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، سيتطرق السراج خلال الزيارة إلى “تطورات الوضع والجهود المبذولة في إطار التسوية السياسية للأزمة التي تعيشها ليبيا. كما ستسمح هذه الزيارة بتجديد موقف الجزائر الثابت الذي يدعم ديناميكية السلم المباشر في هذا البلد والقائمة على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ظل احترام السيادة الوطنية لليبيا”.