الأسود يكشف عن استعدادات عسكرية لشنّ هجوم وشيك على الهلال النفطي (وثيقة)

المصدر: جهاد ضرغام - إرم نيوز

كشف العضو المقاطع لجلسات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، عمر الأسود، عن وجود استعدادات لشن هجوم جديد على منطقة الهلال النفطي شرق ليبيا، دون أي يحدد الجهة التي تستعد لشن الهجوم.

وقال الأسود في خطاب رسمي موجه للمجلس الرئاسي وعدد من الهيئات القضائية والإدارية، وتلقى موقع “إرم نيوز” نسخة منه اليوم الأحد، إنه “تتوارد أنباء عن استعدادات عسكرية تشهدها الجفرة ومحيطها، للهجوم على الهلال النفطي الذي يصدّر قرابة 60% من إنتاج الخام يوميا، ويبارك الهجوم ويشارك فيه وزير الدفاع في حكومة غير شرعية”.

وهاجم الأسود الميليشيات المسلحة، التي كانت تسيطر على منطقة الهلال النفطي قبل تحريرها من قبل الجيش الليبي، وما حصلت عليه من أموال واستخدامها السلاح، مشيرًا إلى “مسؤوليتها عن الخسائر التي تكبدتها البلاد، جراء إغلاق الحقول النفطية وخسارة نحو 100 مليار دولار، وما نتج عن ذلك من خسارة مركبة لاستنزاف الاحتياطي للنقد الأجنبي من قبل المصرف المركزي”.

وأضاف الأسود أن “هذه الممارسات تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، طبقا لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 للعام 1979، حيث سيكون الفاعلون والشركاء محلا للاتهام، خاصة أن بعضهم مطلوب جنائياً بمذكرات تتبّع وقبض من قبل مكتب النائب العام”.

وخاطب العضو المقاطع المجلس الرئاسي قائلاً : “إن إصراره على حكومة تعمل دون نيل ثقة البرلمان، يقوده إلى درجة الاشتراك بهذه الأفعال المعاقب عليها قانوناً”.

وخاطب الأسود النائب العام وديوان المحاسبة، ولجنة العقوبات الدولية باتخاذ خطوات وفق قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2259، وتجميد الأموال المتحصلة من هذه الأفعال، وإدراج المتهمين طبقاً للقوانين.

وفرض الجيش الليبي سيطرته على الهلال النفطي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث شن عملية عسكرية أسماها “البرق الخاطف”، نجح خلالها في طرد ميليشيات مسلحة أغلقت الحقول والموانئ النفطية منذ منتصف العام 2013.