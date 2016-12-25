حريق ضخم بمصافي تكرير النفط في مدينة حيفا المحتلة (فيديو وصور)

المصدر: حيفا- إرم نيوز

اندلع حريق كبير، صباح اليوم الأحد، في أحد معامل تكرير البترول في منطقة خليج حيفا، شمال إسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن قوات كبيرة من طواقم الإطفاء هرعت إلى منطقة الحادث لإخماد النيران.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم طواقم الإطفاء قوله إن طواقم الإطفاء “تعمل حاليًا على حماية الخزانات في المنطقة”.

ولم تذكر السلطات الإسرائيلية سبب اندلاع الحريق.

كما أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، في بيان، عن إغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى موقع معامل تكرير البترول.

وأشارت السمري إلى عدم وقوع إصابات.