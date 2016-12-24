بالصور…آلاف التونسيين يخرجون بمسيرات احتجاجية بمسقط رأس الزواري

المصدر: تونس- إرم نيوز

شارك عشرات الآلاف من التونسيين السبت في مسيرات احتجاجية بمدينة صفاقس مسقط رأس مهندس الطيران محمد الزواري، تنديدا باغتياله قبل 10 أيام أمام منزله بالمدينة.

ودعت نقابة المهندسين التونسيين ،للمسيرة الأولى وحملت شعار “مسيرة الوحدة الوطنية”، وشارك فيها مهندسون ومواطنون ونشطاء بالمجتمع المدني ونقابيون وحقوقيون وسياسيون.

ورفع المتظاهرون بالمسيرة صوراً لـ”الزواري”، وأعلاماً تونسية وفلسطينية مرددين شعارات على غرار “الشعب يريد تحرير فلسطين“، و”الشعب يريد تجريم التطبيع”.

عدنان العيادي، مدير فرع النقابة في صفاقس قال : “هذه المسيرة التي جمعت كل التونسيين هي نصرة للشهيد وتخليد ذكراه وهي رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المس من سيادة الدولة”.

وأضاف العيادي: “نرفض بشدة انتهاك السيادة الوطنية واستهداف قاماتنا العلمية”.

وتابع: “يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن الملابسات المحيطة بعملية الاغتيال وعدم ترك الموضوع يمر دون محاسبة”.

وبالتزامن مع تلك المسيرة، خرجت أخرى دعا لها أئمة تونسيون، وانطلقت من أمام “جامع اللخمي” بصفاقس، حاملة جنازة رمزية لـ”الزواري”، واتجهت صوب مقر المحافظة التي كانت نقطة التقاء لها مع المسيرة الأولى.

كما خرجت مسيرة ثالثة دعا لها فرع الاتحاد العام التونسي للعمال (أكبر نقابة عمالية) في صفاقس‎، وشارك فيها الكثيرون ونددت أيضا باغتيال “الزواري”.

واغتيل الزواري أمام منزله، في 15 ديسمبر كانون أول الجاري أمام منزله في صفاقس، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره.

ومنذ الجمعة 16 ديسمبر كانون أول الجاري، يخرج آلاف التونسيين في مظاهرات للمطالبة بملاحقة قتلة الزواري وتجريم التطبيع مع إسرائيل.