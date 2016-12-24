الحكم على زعيم “أنصار الشريعة” في تونس بالسجن مدى الحياة

المصدر: إرم نيوز - محمد رجب

أصدر القضاء التونسي، يوم السبت، حكماً بالسجن مدى الحياة على زعيم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور، سيف الله بن حسين (أبو عياض).

وأعلن سفيان السليطي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أنه تم الحكم بالسجن مدى الحياة على عدد من المتهمين الفارين، ومن بينهم زعيم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور، سيف الله بن حسين والمتهم الأول في اغتيال محمد البراهمي أبو بكر الحكيم، بتهم تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة.

وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكامًا قضائية تتراوح بين السجن مدى الحياة وعدم سماع الدعوى في حق 20 متهمًا، منهم 3 متهمين فارين و3 آخرين بحالة سراح، في قضية الجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة.

وحُكم عليهم بـ 20 سنة سجنًا في جرائم تتعلق بالإرهاب، إلى جانب إصدار أحكام أخرى تتمثل في الحكم بسنتي سجن لموقوف وبثلاث سنوات لموقوفين اثنين وبأربع سنوات لموقوف آخر، فيما تراوحت بقية الأحكام بالنسبة للموقوفين بين سبع و14 سنة سجنًا.

وأوضح السليطي لوكالة “تونس أفريقيا” للأنباء أنه تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موقوف، وشخصين آخرين كانا في حالة سراح.

وعقدت جماعة “أنصار الشريعة” مؤتمرها في القيروان في العام 2012، وتم تصنيف التنظيم في تونس كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة التونسية ومن قبل الولايات المتحدة.

ويرتبط تنظيم “أنصار الشريعة” بتنظيم “القاعدة” وهو متورط في اغتيال السياسيين التونسيين محمد البراهمي وشكري بالعيد، إضافة إلى ضلوعه في العمليات الإرهابية في جبل الشعانبي وعدة أماكن وإدخال وتخزين الأسلحة إلى تونس.