إيران تعتبر تصريحات عثمان العمير رسالة إيجابية من السعودية

المصدر: طهران - إرم نيوز

اعتبرت تقارير بثتها وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحكومة، اليوم السبت، أن تصريحات الإعلامي السعودي وناشر صحيفة “إيلاف” الإلكترونية عثمان العمير، وإشادته بدور إيران، “رسالة إيجابية مررتها المملكة عبر العمير”.

وقالت صحيفة “جام جم” الحكومية إن “الإعلامي الليبرالي السعودي عثمان العمير يعد من الصحفيين المقربين من دوائر صنع القرار بالمملكة، وبالتالي إشادته بالدور الإيراني ووصفه إيران بالدولة العظيمة التي يمكن التفاهم معها رسالة إيجابية من المملكة”.

وشهدت العلاقات السعودية الإيرانية خلال عام 2016 خلافات حادة وصلت إلى حد القطيعة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية المواقف الإيرانية المتشددة وتدخلها في شؤون الدول الخليجية وهو الأمر الذي ترفضه المملكة وتعتبر خطاً أحمر.

واعتبر الصحفي عثمان العمير، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، إيران دولة عظيمة يمكن التفاهم معها، والبدء في تعاون إقليمي حقيقي لإبعاد المنطقة عن التوتر والخلافات.

وتحدث العمير عن العلاقات السعودية – الإيرانية التي وصفها بالـ “جيدة جدًا” في أواخر أيام الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، وفي بداية عهد الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن “الكرة الآن في ملعب إيران”.