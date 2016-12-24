تعرف على أول دولة تنقل بعثتها الدبلوماسية من صنعاء إلى عدن‎

المصدر: عدن - إرم نيوز

نقلت الصومال، اليوم السبت، رسمياً، بعثتها الدبلوماسية من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد، والتي يقيم فيها الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة الشرعية.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن الرئيس هادي، تسلّم اليوم السبت، في عدن، أوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى اليمن، عبدالله حاشي شوريه.

ووفقا للوكالة، فقد أشاد هادي، بالعلاقات التي تربط اليمن بجمهورية الصومال الفيدرالية، وشدد على أهمية التعاون والتبادل بين الأجهزة المختصة في البلدين لمواجهة “الإرهاب العابر للحدود”.

وأشارت الوكالة، إلى أن الرئيس هادي، الذي يتواجد في عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد تقديم “كافة أشكال الدعم للسفير خلال فترة عمله”.

ويعد شوريه أول سفير يقدم أوراقه للرئيس هادي داخل الأراضي اليمنية منذ اندلاع الحرب في 26 مارس/آذار 2015، حيث تمارس البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى اليمن مهامها من السعودية ودول عربية وخليجية مختلفة.

وسبق أن أعلنت الخارجية اليمنية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الصومال قرر إغلاق سفارته بصنعاء ونقل العمل الدبلوماسي إلى عدن.

ورحبت الخارجية وقتها بقرار الحكومة الفيدرالية الصومالية إغلاق سفارتها في صنعاء بسبب الوضع الذي تعشيه من خلال سيطرة الميليشيا الانقلابية عليها.

كما دعت من تبقى من الدول العربية والغربية إلى ” اتخاذ خطوات مشابهة في أسرع وقت، حيث ما زالت العاصمة صنعاء ترزح تحت احتلال القوى الانقلابية المتمردة”، وفقا لبيان صدر حينها.

وغادرت غالبية البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاصمة صنعاء عقب اجتياحها من قبل ميليشيا الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014، وانتقل بعضها لممارسة مهامها من عدن، لكن انتقال الحرب إلى جنوب اليمن في مارس/آذار 2015، جعلها تغادر البلاد بشكل كلي.

وما تزال سفارة روسيا وإيران وفلسطين وسوريا، تعمل من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، وذلك عبر قائمين بالأعمال وليس سفراء.