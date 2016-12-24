دبلوماسي إيراني يهاجم سياسة روحاني تجاه السعودية ويصفها بـ”الفاشلة”

المصدر: طهران - إرم نيوز

شن سيد محمد صدر نائب وزير الخارجية الإيراني الأسبق لشؤون الدول العربية، اليوم السبت، هجومًا عنيفًا على السياسة الخارجية لحكومة الرئيس الحالي حسن روحاني، واصفًا إياها بـ”الفاشلة”، معتبرًا أنها تتطلب تعديلات وتغييرات عاجلة في النظرة إلى الدول العربية لا سيما السعودية“.

وقال محمد صدر، الذي يعد من أهم القيادات الإصلاحية البارزة والمقربة من الرئيس الأسبق محمد خاتمي إن “سياسة حكومة روحاني فاشلة، وبحاجة إلى تغييرات عاجلة تجاه النظرة للدول العربية المهمة في المنطقة لا سيما السعودية”.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن “نمط السياسة الخارجية التي نشاهدها اليوم في حكومة حسن روحاني تشابه نمط سياسة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد”، معتبرًا أن “تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ساهمت أيضًا في تصعيد التوتر مع السعودية”.

تصريحات إيرانية مستفزة

وذكر محمد صدر وهو من أصول عربية بأن “بعض المسؤولين الإيرانيين يكررون في تصريحاتهم أن طهران باتت تسيطر على 4 عواصم عربية منها بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء، وهذه المواقف لا تخدم السياسة الخارجية في المنطقة بل تساهم في تصعيد المواقف”.

ورأى المسؤول الإيراني أن “أفضل سياسة خارجية اتبعت مع الدول العربية كانت في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، الذي كان محط اهتمام واحترام من قبل القادة العرب وفي مقدمتهم السعودية”.

وقطعت السعودية، مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، علاقاتها مع طهران بعد الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

ووصفت العلاقات بين طهران والرياض بالفترة الذهبية مع وصول رئيسين إصلاحيين مثل هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي الذي زار السعودية في عام 1997 ، في أرفع زيارة لمسؤول إيراني للسعودية منذ قيام الثورة عام 1979 ووقعت اتفاقية أمنية البلدين في 2001.