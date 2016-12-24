 الكشف عن خلية مرتبطة بمنفذ هجوم برلين في تونس 

المصدر: تونس - إرم ينوز

أعلنت وزارة الداخلية في تونس، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على خلية مكونة من ثلاثة عناصر على علاقة بأنيس العامري منفذ هجوم الدهس بشاحنة في العاصمة الألمانية برلين، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات”.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها السبت إنه “إثر توفر معلومات لدى إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بفوشانة ولاية بنعروس، تمّ يوم الجمعة الكشف عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة”.

وكان العامري قتل 12 شخصًا على الأقل وأصاب 48 بجروح، إثر اقتحامه بواسطة شاحنة سوقًا لأعياد الميلاد في برلين الإثنين.

يذكر أن العامري قد قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الإيطالية الجمعة.

وكان العامري أعلن مبايعته لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، حسبما ذكر مقطع فيديو مزعوم نشرته وكالة أعماق الذراع الإعلامي للتنظيم .