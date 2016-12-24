البارزاني خاطبًا ود إيران: الأكراد لا يعتبرون أنفسهم جزءًا من العراق العربي‎

المصدر: بغداد - إرم نيوز

قال نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة كردستان العراق إن الإعلام الإيراني يعلن رفض حكومة إقليم كردستان العراق واستقلال كردستان بمناسبة أو بدون مناسبة، مشددًا على أن الأكراد لا يعتبرون أنفسهم جزءًا من العراق العربي.

وأضاف البارزاني في مقابلة صحافية، أن “من الضروري إجراء حوارات مع إيران”، نافيًا ان يكون إقليم كردستان منطلقًا لأية عمليات عسكرية ضد إيران أو أي بلد آخر.

وقال: “استقلال كردستان لم يعد خطًا أحمر لدى تركيا، وقبولها بنقل نفطنا عبر أراضيها كان مكسباً كبيرًا لنا وفاق تصوراتنا”، مؤكدًا أن “استقلال كردستان سيكون سببًا في استقرار المنطقة”.

وصعّد إقليم كردستان من مطالبات الاستقلال منذ أن قلصت بغداد موازنته المالية بعدما بدأ بتصدير النفط بشكل مستقل إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، والذي اعتبرته بغداد مخالفًا للدستور لكن اربيل قالت إن خطوتها قانونية ولم تخالف الدستور.