أمريكا تحذّر مواطنيها من السفر إلى الأردن ومصر

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

أصدرت الخارجية الأمريكية اليوم، بيانا حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى الأردن ومصر بسبب ما وصفته بـ “تهديدات الجماعات الإرهابية”.

ودعت الخارجية العاملين في سفارتيها في عمان والقاهرة إلى توخي الحذر وتجنب التواجد في الأماكن العامة.

وقتل ما يربو على 12 شخصا بينهم سائحة كندية في هجومين لإسلاميين متشددين هذا الأسبوع في مدينة الكرك بجنوب الأردن.

وقال تحذير السفر الذي أصدرته الخارجية “تذكر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بأن المنظمات الإرهابية والمتطرفة عبرت عن رغبتها في تنفيذ هجمات تستهدف المواطنين الأمريكيين والغربيين في الأردن.”

وأكدت تقارير استخبارية أن التحذير من السفر لمصر والأردن، جاء نتيجة هجمات متوقعة من قبل تنظيم داعش.

وبشأن مصر قالت الخارجية الأمريكية، إنه في حين تعزز مصر التواجد الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك في الأقصر وأسوان “يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد”.

وأضافت أن على الأمريكيين تجنب السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ.