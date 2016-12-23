إسرائيل تستدعي سفيريها في نيوزيلندا والسنغال

المصدر: القدس المحتلة– إرم نيوز

قال متحدث باسم بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليماته إلى سفيري بلاده في نيوزيلندا والسنغال بالعودة إلى إسرائيل للتشاور ردا على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المستوطنات.

وطرحت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مشروع القرار الذي يطالب بإنهاء النشاط الاستيطاني في الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

وقال دافيد كيز المتحدث باسم نتنياهو إن رئيس الوزراء أمر أيضا بإلغاء زيارة مزمعة لوزير الخارجية السنغالي إلى إسرائيل وأصدر تعليماته لوزارة الخارجية لإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال.