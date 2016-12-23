بعد حرقه اثنين.. داعش ما زال يأسر جنديًا تركيًا ثالثًا

المصدر: أنقرة- إرم نيوز

قال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، إن “لدينا معلومات عن وجود 3 من جنودنا بيد تنظيم داعش الإرهابي، وجميع التأويلات الأخرى ليست معلومات مؤكّدة”.

وبث تنظيم داعش، الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه مسلحوه وهم يحرقون جنديين تركيين حتى الموت، وذلك فيما تنخرط قوات أنقرة والمعارضة السورية في قتال شرس ضد التنظيم حول مدينة “الباب” شمال سوريا.

وبعد ظهور مقطع الفيديو، تم حجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.

ودعا الوزير التركي، إلى ضرورة تجاهل المعلومات التي لم يتسن التأكد من صحتها، على حد تعبيره.

وذكّر بسبب إطلاق عملية “درع الفرات” ووجود الجيش التركي في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا، إذ أن “صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون كانت تطلق على ولاية كليس (جنوب) من خارج الحدود”.

وأضاف “ماذا كنا سنفعل؟ هل كنا سننتظر أكثر؟ لا (..) تركيا ستذهب إلى أي مكان يأتيها منه تهديد، وأولويتنا سحق رؤسهم (الإرهابيين) هناك، وإذا لم نقم بذلك، فإننا سنكون قد استسلمنا للإرهاب”.

وشدد إشيق أن “اتخاذ هذه القرارات ليس بالأمر السهل، ولكن تركيا اتخذت هذه القرارات لأنه لم يكن لديها أي طريق آخر”.

وأوضح الوزير التركي، أن “العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش السوري الحر ستتواصل في مدينة الباب، حتى يتم تطهيرها من عناصر داعش بشكل كامل”.