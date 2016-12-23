أمريكا تبرر لإسرائيل سبب امتناعها عن التصويت ضد قرار وقف الاستيطان

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

حاول البيت الأبيض اليوم، تبرير امتناع أمريكا عن التصويت، ضد قرار مجلس الأمن الجمعة، الذي أدان سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية داعيا إسرائيل إلى وقف فوري للاستيطان.

وفي بيان له، دافع البيت الأبيض عن قراره بالامتناع عن التصويت قائلا إن التوسع السريع للنشاط الاستيطاني يعرّض حل الدولتين للخطر.

وسمح امتناع الولايات المتحدة عن التصويت لمجلس الأمن بتبني القرار الذي يطالب بوقف فوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض بن رودس نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أيضا انتقادات من الرئيس المنتخب دونالد ترامب للقرار الأمريكي الامتناع عن التصويت قائلا إن الرئيس بارك أوباما هو رئيس الولايات المتحدة حتى العشرين من يناير كانون الثاني.