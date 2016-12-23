كيف استقبلت الفصائل الفلسطينية القرار الأممي الرافض للاستيطان؟

المصدر: رام الله- إرم نيوز

ثمنت كل من حركة حماس وفتح والجهاد الإسلامي، قرار مجلس الأمن الدولي الرافض للاستيطان.

ومساء الجمعة، اعتمد مجلس الأمن، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن.

حركة فتح، ثمنت القرار وقال الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان صحفي، إن “التصويت لصالح مشروع قرار وقف الاستيطان، انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني، ولكل أحرار العالم، ويدشن مرحلة جديدة من الصراع”.

وأضاف، “القرار تغيير جوهري في موقف مجلس الأمن، ويدلل على فهم عميق لخطورة سياسة الاحتلال الإسرائيلية”.

حماس وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها حازم قاسم قالت إنها” تقدر الدول التي دعمت هذا القرار”.

وأضاف قاسم “حماس تؤكد على على ضرورة تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ليس لوقف الاستيطان وحسب، بل لإزالة كل الاحتلال وما يتعلق به”.

أما حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فاعتبرت في بيان ، القرار “انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية”.

وقالت إن “قرار مجلس الأمن بمثابة إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه، (…) هناك رأي عام دولي يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها، وقد بات ممكنا عزلها ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان ضد شعبنا”.