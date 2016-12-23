بالفيديو.. تصفيق حار بمجلس الأمن عقب قرار تاريخي يدين الاستيطان الإسرائيلي

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

فور إقرار مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارا يدين إسرائيل ويطالبها بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة اجتاحت عاصفة من التصفيق القاعة التي احتضنت الجلسة.

ووقف عدد من أعضاء المجلس للتصفيق بعد تصويت 14 دولة لصالح وقف الاستيطان وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وأعلن مسؤول فلسطيني كبير اليوم الجمعة إن تصويت مجلس الأمن على القرار هو “يوم نصر”.

وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين “هذا يوم نصر للقانون الدولي.. نصر للغة المتحضرة والمفاوضات ورفض تام للقوى المتطرفة في إسرائيل.”

وأضاف عريقات “المجتمع الدولي قال لشعب إسرائيل إن السبيل للأمن والسلام لن يكون من خلال الاحتلال، وإنما من خلال السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود 1967”.