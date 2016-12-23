بمساعدة إيطالية.. السودان يسلّم تونس أحد مدبري عملية “باردو “

المصدر: إرم نيوز - محمد رجب

أعلنت تونس، أنها تسلمت من السلطات السودانية، اليوم الجمعة، أحد مدبّري عملية “باردو”، معز الفزاني، الذي ينتمي إلى تنظيم داعش.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي في تصريحات “إن تونس تسلّمت من السلطات السودانية المدعو معز الفزاني، المتورّط في قضايا إرهابية”.

وأوضح السليطي، أن تونس نشرت بطاقات جلب وطنية ودولية ومناشير تفتيش صادرة في حقّ معز الفزاني، مشيرًا إلى أنه يعدّ من أهمّ قيادات تنظيم داعش، وكان يمثل حلقة الوصل لأغلب العناصر الإرهابية التي يتمّ توجيههم إلى سوريا بعد خضوعهم لتدريبات عسكرية في ليبيا، ثم العودة إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية.

وأكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، أنّ الفزاني تورّط في التخطيط لعملية متحف باردو، ومحاولة تفجير روضة الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير وسط تونس”.

وفي السياق، أوضحت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم القبض على الفزاني، من طرف السلطات السودانية، بمساعدة إيطاليا التي كانت أدانته بتهمة القيام بأنشطة إرهابية.

وأضافت أنّ زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، كلّفه بضرورة مغادرة ليبيا نحو إيطاليا للإشراف على خلية إرهابية هناك، استعدادًا لتنفيذ بعض المخططات، ولكن تمّ إلقاء القبض عليه بمساعدة عناصر قامت بنقل معلومات عنه للمخابرات الإيطالية والليبية والسودانية، ما سهّل عملية القبض عليه.