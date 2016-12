بالصور والفيديو.. ركاب الطائرة الليبية يغادرون بسلام وأحد الخاطفين يلوح بعلم القذافي

أفرج خاطفو الطائرة الليبية، التابعة للخطوط الجوية “الإفريقية”، والتي تم تغيير مسارها لتحط في مالطا، اليوم الجمعة، عن جميع الركاب، وسمحوا لهم بالمغادرة دون أية عراقيل.

Passengers begin leaving hijacked Libyan plane at Malta Airport; Maltese authorities say they are women and children https://t.co/GDVBBFNEu4 pic.twitter.com/SCPoZOFMzO

