بالصور والفيديو.. ركاب الطائرة الليبية يغادرون بسلام وأحد الخاطفين يلوح بعلم القذافي

المصدر: فاليتا – إرم نيوز

أفرج خاطفو الطائرة الليبية، التابعة للخطوط الجوية “الإفريقية”، والتي تم تغيير مسارها لتحط في مالطا، اليوم الجمعة، عن جميع الركاب، وسمحوا لهم بالمغادرة دون أية عراقيل.

Passengers begin leaving hijacked Libyan plane at Malta Airport; Maltese authorities say they are women and children https://t.co/GDVBBFNEu4 pic.twitter.com/SCPoZOFMzO — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 23, 2016

وأظهرت الصور التي تم التقاطها من الطائرة بعهد نزولها في مطار بمالطا، أحد الخاطفين وهو يحمل علم نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، الذي قتل إثر ثورة مسلحة، إبان ما عرف بالربيع العربي.

وكشف قائد الطائرة الليبية أن الخاطفين ليبيان، وطالبا بالحصول على اللجوء السياسي وتأسيس حزب سياسي جديد يكرس أفكار القذافي. ونقلت تقارير إعلامية عن السفير الليبي لدى مالطا حبيب الأمين، قوله “إن الركاب لم يتعرضوا إلى أذى من قبل الخاطفين، وإن عمليات إنزالهم أعقبت المفاوضات التي أجرتها السلطات المالطية والليبية مع الخاطفين، كما غادر أيضا أفراد الطاقم”. وأكد السفير “أن الخاطفين لديهم مطالب، تم التعامل معها إيجابيا ثم أعقب ذلك نزول الركاب، رافضا الكشف عن أي معلومات بشأن تلك المطالب، فيما تستعد السلطات الليبية والمالطية لإصدار بيان بتفاصيل العملية بعد الإفراج عن جميع المخطوفين”.