بعد الانسحاب الكامل للمقاتلين.. المعارضة السورية تقصف حلب

المصدر: دمشق - إرم نيوز

قال التلفزيون الرسمي السوري، إن مقاتلي المعارضة السورية قصفوا مدينة حلب اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وذلك بعد يوم من الانسحاب الكامل للمقاتلين المعارضين من آخر جيب كانوا يسيطرون عليه في المدينة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، “أن حوالي 10 قذائف أُطلقت على حي الحمدانية بجنوب غرب حلب” ويقصف مقاتلو المعارضة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في حلب من حين لآخر خلال الصراع المستمر منذ العام 2011.

وغادر آخر مقاتل من المعارضة المدينة في وقت متأخر أمس الخميس إلى الريف الواقع غربي حلب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه أدى لخروج نحو 35 ألف شخص من حلب أغلبهم مدنيون.

وأصبح الكثير ممن غادروا المدينة نازحين في مناطق تقع إلى الغرب والجنوب من حلب بما في ذلك محافظة إدلب التي أظهرت لقطات لقناة (أورينت) التلفزيونية التابعة للمعارضة جرافات وهي تزيل الثلوج الكثيفة من طرقاتها صباح اليوم الجمعة.

وقال المرصد السوري، إن الجيش السوري وحلفاءه مشطوا المناطق التي انسحب منها مقاتلو المعارضة صباح اليوم، لتطهيرها من الألغام وغيرها من المخاطر. وبث التلفزيون السوري لقطات من منطقة الأنصاري تظهر فيها شوارع خالية ومبان سكنية دمرتها الضربات الجوية.