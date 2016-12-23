مجهولون يطلقون سراح مسؤول ليبي بعد اختطافه لأيام

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

أطلق خاطفون مجهولون سراح صلاح امحمد الهادي رئيس “وحدة حقوق الإنسان” بوزارة الدفاع الليبية، بعد احتجازه لأيام.

وشكر مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالوزارة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كل من ساهم بعودة الموظف إلى أهله سالماً.

وعبّر المكتب عن أسفه لوقوع الحادثة، وقال إن “هذه الأعمال التي يتعرض لها كل أبناء المجتمع الليبي على يد عصابات الإجرام لن تثني الخيرين والشرفاء للمضي قدما في بناء دولة ليبيا، دولة القانون والمؤسسات”.

وذكر المكتب أن الهادي “من العناصر الفاعلة في العمل الإنساني، وعضو فريق التوعية والتثقيف بالمكتب”.