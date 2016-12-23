الطيران العراقي يُمطر الموصل برسائل “تعاطف” (صور)

المصدر: بغداد - إرم نيوز

ألقى الطيران العراقي، 4 ملايين رسالة “تعاطف ودعم” لسكان مناطق مدينة الموصل التي ما تزال خاضعة لسيطرة “داعش”.

وقالت خلية الإعلام الحربي، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن “رسائل التعاطف والدعم لسكان الموصل كتبها عراقيون من كافة أنحاء البلاد”.

وأضاف البيان أن “هذه المبادرة تأتي لطمأنة سكان الموصل، الذين هم رهائن تنظيم داعش منذ أكثر من عامين، إلى حقيقة أنهم غير منسيين وأن باقي العراق إلى جانبهم، وينتظرون استقبالهم تضامنا بعد هزيمة التنظيم”.

وأطلق المبادرة “المعهد الدولي لصحافة الحرب والسلم”، حيث بدأ بجمع رسائل العراقيين منذ 17تشرين ثاني/ أكتوبر، وهو اليوم الذي بدأت فيه القوات العراقية هجومها لاستعادة السيطرة على آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في العراق.