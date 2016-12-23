شاهد بالفيديو.. تكرارًا لمشهد معاذ الكساسبة.. داعش يحرق جنديين تركيين في حلب

المصدر: حلب - إرم نيوز

أقدم تنظيم داعش على حرق اثنين من الجنود الأتراك “أحياء”، قال التنظيم إنه أسرهما في مدينة حلب السورية، في مشهد يعيد للأذهان الطريقة التي قتل فيها الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

وبث التنظيم المتطرف مقطعاً مصوراً ومجموعة من الصور، عبر مواقع موالية له، ما قال إنها صور تظهر إعدام الجنديين التركيين حرقاً.

وظهر من خلال الفيديو حالة الرعب التي كان يعيشها الجنديان حين اقتادهما عناصر داعش من قفص كانا فيه، وتركيعهما حفاة الأقدام، وإجبارهما على السير على الأيدي والأقدام في مشهد وصفه مراقبون بـ “المُهين”.

وترافق مع مشاهد قتل الجنديين عبارات تضمنها المقطع المصور ألقاها أحد عناصر التنظيم، وصف فيها الجنود الأتراك بأنهم “كلاب وإخوان الشياطين”، مطالباً بقتلهم والثأر منهم.

وكان الجنديان، بحسب ما ظهر في المقطع، حليقي الرأس يرتديان ملابس عسكرية وكانا مربوطين بسلاسل حديدية ملتفة حول رقبتيهما وأقدامهما، وكان عناصر التنظيم يقومون بجرهما إلى مكان تنفيذ عملية الحرق.

وكانت السلاسل، على ما يبدو موصلة بمادة حارقة، ما لبثت أن اشتعلت بمجرد تفعيلها من خلال جهاز كان بحوزة أحد عناصر تنظيم “داعش” الذي كان ينتظر لحظة التنفيذ التي تمت في منطقة صحراوية لم تتضح معالمها.

وقام أحد عناصر داعش بسكب مزيد من البنزين على جثث الجنديين المحترقة، مطلقاً عبارات التهديد والوعيد للقيادة التركية في حال إرسال مزيد من الجنود إلى مناطق داعش.

ويعتذر موقع “إرم نيوز” عن نشر الفيديو كاملاً نظراً لبشاعة المشاهد التي يتضمنها.