الجزائر تستدعي سفير تونس احتجاجًا على تصريحات وزير البيئة

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

استدعت الجزائر اليوم الأحد السفير التونسي لديها لتقديم توضيحات بشان تصريحات منسوبة لوزير البيئة، رياض المؤخر وصف فيها الجارة الغربية لبلاده بـ”الدولة الشيوعية”.

وقال بيان للخارجية الجزائرية إن “سفير تونس في الجزائر عبد المجيد الفرشيشي تم استدعاؤه اليوم بالوزارة حيث طُلبت منه توضيحات بخصوص تصريحات منسوبة لوزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض المؤخر التي أدلى بها على هامش منتدى (تونس أمل المتوسط) الذي نظمته مؤسسة كراكسي بروما يوم 04 مايو/أيار الجاري”.

وأضاف أنه “تم خلال اللقاء إبلاغ السفير التونسي بأن التصريحات تجاه الجزائر قد أثارت تساؤلات سواء على المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي” .

وكان موقع “الجزائر المقاومة” الإلكتروني الجزائري الناطق بالفرنسية، قد نقل قبل أيام عن وزير البيئة التونسي، رياض المؤخر، قوله: “عندما يسألونني عن تونس أقول لهم إنها موجودة في إيطاليا، لا أقول إنها موجودة بجوار الجزائر الدولة الشيوعية وليبيا البلد المخيف”.

وكان الوزير التونسي قد أكد في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن تصريحاته “أخرجت عن سياقها، ووردت في إطار الطابع الودي الذي ميز أشغال الندوة، بعد دعابة وردت على لسان وزير الخارجية الإيطالي “.

وأضاف “استغرب توظيف البعض لتصريحي ومحاولة الإساءة لمتانة العلاقة الأخوية بين تونس والجزائر الضاربة في التاريخ، وهو موقف ثابت لتونس حكومة وشعبا”.

وأثارت هذه التصريحات موجة استنكار في تونس ووصفتها حركة النهضة في بيان لها أمس السبت بـ “غير المسؤولة” داعية “الجميع إلى احترام ثوابت علاقاتنا بجارتينا الشقيقتين لارتباطها بأمن المنطقة وبالمصالح العليا لتونس”.

من جهته أكد حزب “نداء تونس” الحاكم الجمعة في بيان له أن “العلاقات التونسية – الجزائرية والعلاقات التونسية – الليبية هي علاقات أخوة وشراكة استراتيجية تندرج ضمن رابطة الهوية المغاربية والعربية الإسلامية، ولا يمكن أن تمس من متانتها أي تصريحات كلامية عابرة مهما كان قائلها”.