عيدروس الزبيدي يستعد لإذاعة بيان مصور.. وهذه حقيقة موقفه من قرارات هادي

المصدر: عدن– إرم نيوز

قال المتحدث الرسمي باسم محافظة عدن إن المحافظ المقال عيدروس الزبيد يستعد لإذاعة بيان مصور بشأن قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأخيرة والتي تضمنت إقالته بشكل مفاجئ من منصبه.

وأضاف في منشور على صفحته بفيسبوك: “توضيح عام لجميع وسائل الإعلام والرأي العام بأنه لم يصدر حتى اللحظة من محافظ العاصمة عدن أي بيان أو بلاغ أو تصريح بشأن القرارات الرئاسية الأخيرة وأن ما تتداوله وتنسبه بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن ذلك إلى المحافظ ليس صحيحا ومفتعلا بمطابخ إعلامية مغرضه تهدف إلى خلط الأوراق والتدليس على الرأي العام وارباك مساراته وخياراته الوطنية”.

وتابع: “نود لفت انتباه الجميع إلى أن محافظ العاصمة عدن سيوجه تصريحا هاما سيتم تسجيله عبر فيديو إلى شعبنا الجنوبي لأهمية تعزيز دور الشراكة مع وسائل الإعلام، والتعاون فيما بينها وتوضيح الحقائق بشفافية ودقة ومصداقية”.

ومن جهته قال باسم الشعيبي وهو صحفي مقرب من الزبيدي في حديث لـ”إرم نيوز” إن “قرارات هادي الاخيرة لا تخدمه بقدر ما تخدم الإخوان، وهي قرارات لا تملك مقومات مرورها وتطبيقها على الأرض خاصة إذا لم تلقى استجابة من قبل التحالف العربي”.

وأضاف: “اعتقد أن الأمور ستذهب إلى التصعيد حتى وان تم تمرير القرارات أو تعديلها بشكل أو بآخر، وستشهد عدن تصعيدا عسكريا وأمنيا ولا اعتقد أن قادة المقاومة المقالين سيتخلون عن مكاسب التحرير وسيتركون الساحة لهادي وعلي محسن” على حد قوله.

ومساء أمس الخميس، أجرى الرئيس هادي، تعديلا وزاريا على حكومة أحمد عبيد بن دغر، كما أقال اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن، وأعفى وزير الدولة، هاني بن بريك من منصبه، وأحاله للتحقيق، دون الكشف عن أسباب تلك الإحالة.