رئيسة لوكهيد تقول لترامب إنها ستعمل على خفض تكلفة المقاتلة إف-35

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنها ملتزمة بخفض تكلفة المقاتلة إف-35 بعد يوم من انتقاد ترامب للتكلفة الباهظة للمقاتلة في تغريدة على تويتر.

وأضافت الرئيسة التنفيذية ماريلين هيوسون “أنها تحدثت مع ترامب بعد ظهر الجمعة وأكدت له أنها سمعت رسالته بشأن خفض تكلفة المقاتلة إف-35”.

وفي تغريدة على تويتر يوم الخميس أشار ترامب إلى أن طائرة أقدم تنتجها شركة بوينج المنافسة قد تكون بديلا أرخص للمقاتلة إف-35.

وقال ترامب “استنادا للتكلفة الهائلة وتجاوز التكاليف الخاصة بالمقاتلة إف-35 من إنتاج لوكهيد مارتن طلبت من بوينج تحديد سعر المقاتلة إف-18 سوبر هورنت التي يمكن مضاهاتها بها” وقالت هيوسون في بيان نشرته على تويتر إنها أجرت “محادثة جيدة للغاية” مع ترامب يوم الجمعة.

وأغلقت أسهم لوكهيد على انخفاض 1.3 في المئة يوم الجمعة قرب أدنى مستوياتها منذ انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني. واختتمت أسهم بوينج تعاملات اليوم نفسه دون تغيير. واجتمع ترامب مع كبار مسؤولي الشركتين يوم الأربعاء.

والمقاتلة إف-18 التي تنتجها بوينج هي طائرة أقدم وتفتقر إلى قدرات الاحتجاب نفسها من على شاشات الرادار التي تمتلكها المقاتلة إف-35.

وقال مسؤول أمريكي إنه من المستحيل قول ما يعنيه ترامب بتغريدته نظرا لأهمية تكنولوجيا التخفي كوسيلة للتصدي للدفاعات المتقدمة لدول مثل: روسيا والصين.

ويمثل برنامج المقاتلة إف-35 مصدرا مهما لدخل الشركة إذ أدرَّ 20 في المئة من إيرادات العام الماضي التي بلغت 46.1 مليار دولار.

وفي حين أن برنامج إف-35 تلاحقه مشاكل وتصاعدت تكاليفه لما يقدر بنحو 379 مليار دولار فإن هذه المقاتلة أحدث بوضوح من المقاتلة إف-18 التي تفتقر لقدرات الاختفاء نفسها من على شاشات الرادار.

وقال فيليب كارتر الزميل بمركز (أمن أمريكي جديد) وهو مركز أبحاث مقره واشنطن “إنهما طائرتان مختلفتان تماما من جيلين مختلفين… هذا مثل تشبيه سيارة جيب عتيقة بعربة همفي.”