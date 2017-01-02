“غرباء في الغابة” للسوري حداد أفضل وثائقي في هوليوود

المصدر: ربا الحايك - إرم نيوز

فاز الفيلم الوثائقي “غرباء في الغابة” للمخرج السوري الشاب طارق حداد وزوجته الإعلامية ساندرا علوش، بجائزة “أفضل فيلم قصير أجنبي” في مهرجان هوليوود الدولي للأفلام الوثائقية المستقلة.

ويتحدث الفيلم الذي تم تصويره في مدينة كاليه الفرنسية عن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا.

ويروي الفيلم الذي يعتبر الوثائقي الأول الذي يتحدث عن اللاجئين السوريين الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا، قصص السوريين العالقين في مخيم بمنطقة “أدغال كاليه” المكتظة بالمهاجرين، ومحاولاتهم الحثيثة اللحاق بأهلهم الذين سبقوهم إلى برّ الأمان.

وتعتبر هذه هي الجائزة الثانية التي يحصل عليها الفيلم بعد فوزه بجائزة التميز الخاصة بالمهرجان الاسكندنافي الدولي للأفلام في فنلندا العام الماضي.

وفاز فيلم “قمر في سكايب Moon in the Skype”، للمخرج السوري، غطفان غنوم، بجائزة أفضل فيلم وثائقي خلال مهرجان هوليوود العالمي للأفلام الوثائقية المستقلة للعام الماضي.