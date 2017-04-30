بالفيديو..أخصائية سعودية تساعد مبتور الساقين على الركض في المستشفى

المصدر: الرياض- إرم نيوز

جلب مقطع فيديو متداولاً، نسبه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لأخصائية علاج طبيعي في مركز الأمير سلطان للتأهيل في السعودية، وهي تساعد رجلاً بأطراف صناعية على الركض، الكثير من الاستحسان والثناء.

ويدعى المريض الذي ظهر في المقطع ماجد العتيبي وقد بترت قدماه بعد حادث مروري، حيث نشر فيديو آخر كشف فيه عن هوية الممرضة، وعلق عليه بالقول: “‏الأخصائيون السعوديون أثبتوا وجودهم سواء رجالا أم نساء، فأختي تهاني المولد، هي التي ظهرت في المقطع لها مني جزيل الشكر والتقدير على جهودها المبذولة، وفقا لموقع صحيفة “عكاظ”.

وظهرت الأخصائية السعودية في المقطع وهي تركض إلى الخلف والأمام مع أحد المرضى بقدمين اصطناعيتين في ممرات المستشفى لمساعدته على التأقلم والتأهيل والتمرس عليها.