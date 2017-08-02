بالفيديو.. نائب أردني يضرب موعدًا لمنازلة نائب إسرائيلي “رجلًا لرجل” على جسر الملك حسين

دعا النائب الأردني المثير للجدل، يحيى السعود، الثلاثاء، عضو الكنيست الإسرائيلي، أورن حزان، إلى مواجهته على جسر الملك حسين، صباح اليوم الأربعاء.

وأتى رد السعود، بعد أن هاجم عضو الكنيست، النائب الأردني، موجها له الشتائم، مطالبا إياه بمنازلته على الجسر، بعد انتهاء الاحتفالات بذكرى “خراب الهيكل” المزعوم.

وانتشر فيديو للسعود على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه استعداده لمواجهة حزان داعيا “الأردنيين الشرفاء” لمساندته في موعد المنازلة المنتظر الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وقال إن تصريحات حزان، لم يتجرأ بالبوح بها لولا الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال، مؤكدا رغبته في مواجهته “رجلا لرجل” وفي أي دولة يختارها.

وأضاف السعود، إن تعرضه للهجوم من قبل عضو الكيست الذي وصفه بـ”الزنديق” ما هو إلا دلالة على أن” السعود يقف دائما مع عدالة القضية الفلسطينية”.

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل توترا غير مسبوق عقب حادثة السفارة الإسرائيلية وتسليم السلطات الأردنية حارس السفارة إلى تل أبيب بعد إقدامه على قتل مواطنين أردنيين، ما تسبب بغضب شعبي عارم.