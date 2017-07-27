الأطباء في أبوظبي ينجحون بإعادة الإبصار لمواطنة مسنة

نجح الأطباء في أبوظبي بإعادة النظر إلى مواطنة، تبلغ من العمر 80 عاماً، بعد معاناة استمرت 8 سنوات في عدم القدرة على الرؤية بشكل واضح، وكان كل ما تراه هو أضواء مختلفة، لوجود انفصال في الشبكية ووجود مياه بيضاء في العينين إلى جانب وجود مشكلة صحية في الجفون تتمثل في دخول رموش الجفن السفلي إلى داخل العين، ووجود أوعية دموية غير طبيعية في القرنية في العين اليسرى ما تسبب في حدوث إعتام في القرنية، الذي أدى بدوره إلى عدم قدرتها على الرؤية طوال السنوات الماضية وعدم القدرة على المشي بمفردها في معظم الأوقات إلا بمساعدة الآخرين أو الكرسي المتحرك.

وقال مجد أبو زنط، رئيس إدارة العمليات في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، إن المريضة راجعت مركز مستشفى “مورفيلدز” للعيون في أبوظبي، التابع للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية ومستشفى “مورفيلدز” للعيون في لندن، بداية هذا العام، مشيراً إلى أن فريقاً طبياً يضم عدة تخصصات في مجال أمراض وجراحة العيون في المركز تولى متابعة المريضة ووضع خطة علاجية تمثلت في إجراء عمليات جراحية على عدة مراحل تكللت بالنجاح وعودة النظر إليها بعد علاج عيونها في المركز.

وقال الدكتور سيد محمد أسد علي استشاري جراحة العيون في مركز مستشفى “مورفيلدز” للعيون في أبوظبي، إنّ التقييم الذي أجري للمريضة تبين أنها تعاني من ضعف شديد في النظر على مدى 8 سنوات متواصلة وفاقمت المشكلة دخول الجفون السفلية إلى داخل العين، وهي من الحالات النادرة وقد أجريت لها عملية من قبل الدكتور ياسر أبو ريا استشاري جراحة العيون في المركز لعلاج مشكلة الجفون باستخدام تقنية متطورة لتصحيح وضع الجفون.

وأشار إلى أن المريضة عانت كذلك من مشكلة ظهور ونمو الرموش إلى الداخل والذي أثر بشكل كبير على القرنية وتم علاجها من خلال حرق جذور الرموش السفلية لمنع دخولها إلى داخل العين مما ساعد على تحسين القرنية وقلل من نسبة الالتهابات في العين، كما أظهرت صور الموجات فوق الصوتية أنها تعاني من انفصال في الشبكية في العين اليمنى، و تعاني أيضاً من وجود أوعية دموية غير طبيعية في القرنية في العين اليسرى ما أدى إلى حدوث عتامة. وعليه تم علاج المياه البيضاء التي تعاني منها المريضة. وكانت الحالة معقدة بسبب تعدد المشاكل في العينين إلى جانب معاناتها من أمراض أخرى حيث تتناول أدوية مميعة للدم، مما يزيد من خطورة حدوث نزيف أثناء عملية علاج المياه البيضاء، ما دفع الفريق العلاجي إلى استخدام تقنية متطورة وحديثة، وعلاج المياه البيضاء.

وأضاف أن جميع العمليات الجراحية أجريت للمريضة بنجاح، حيث تمكنت المريضة من رؤية أبنائها بشكل واضح والمشي وحدها بعد 8 سنوات متواصلة من عدم التمكن من رؤيتهم نتيجة تدهور مستوى إبصارها.

وقال الدكتور سيد علي، إن معاناة المريضة من هذه المشاكل الصحية مجتمعة في العين فاقم من المشكلة وزاد من تدهور نسبة الإبصار، إلا أن استخدام أحدث التقنيات العلاجية والجراحية ساعد وبشكل كبير على تحسن مستوى إبصارها مشيراً إلى أن المريضة ستظل تحت المتابعة لتقييم حالتها الصحية بشكل دوري.

ومن جانبه، قال ابن المريضة سيف المنصوري، نيابة عن الأسرة نعبر عن شكرنا وامتناننا للدكتور سيد والفريق الطبي في مستشفى “مورفيلدز” للعيون أبوظبي لمساعدة والدتنا، فقد غيروا حياتها للأفضل وتمكنت من السير مجددًا بمفردها وممارسة حياتها بشكل طبيعي دون مساعدة الآخرين.