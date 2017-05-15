شركتا “محمد بن راشد” و”البيت الدولي” للمشاريع تطلقان مسابقة “أطلق العنان لرائد الأعمال بداخلك”

المصدر: دبي – إرم نيوز

أعلنت شركة “البيت الدولي لإدارة المشاريع العقارية” عن إطلاق مسابقة “أطلق العنان لرائد الأعمال بداخلك” بتعاون وثيق مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017 عاماً للخير، بهدف منح رواد الأعمال المستقبليين والناشئين فرصةً لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرة تطوير الأعمال الخاصة بهم، إلى جانب فريق من الشركات التي ستقدم الدعم للفائز النهائي ليقوم بتشغيل مشروع ناجح في دولة الإمارات.

وتستهدف هذه المسابقة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الطموحين في جميع أنحاء دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون، أما بالنسبة لمجمع 9394″ أفنيوز” فبإمكان المقيمين من كل الجنسيات التقديم أيضا.

و قال عبدالباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة “يسعدنا أن نقدم الدعم لمسابقة “أطلق العنان لرائد الأعمال بداخلك” ونعتبرها بمثابة جهد حثيث مبذول بهدف إطلاق العنان لإمكانات ريادة الأعمال في المجتمع، وتغطي بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلتزم المؤسسة بإنشائها والحفاظ عليها وجميع جوانب تحديد وتعزيز وتنمية المواهب الريادية”.

وبدورها، قالت رشا المطوع، نائب رئيس شركة البيت الدولي لإدارة المشاريع العقارية “انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثل مسابقة “أطلق العنان لرائد الأعمال بداخلك” طريقتنا الخاصة للمساهمة في مبادرة “عام الخير” التي أطلقتها دولة الإمارات، إذ نحرص بدورنا على تشجيع الشركات الصغيرة الطموحة وإنشاء جيل جديد من رواد الأعمال، وخاصةً ممن يمتلكون أفكاراً تجاريةً فريدةً بحق”.

وأضافت المطوع “وإلى جانب تقديم إيجار مجاني للشركات الجديدة، قمنا أيضاً بإبرام شراكة مع عدد من الشركات المرموقة التي ستقدم بعضاً من خدماتها المتخصصة بشكل مجاني للفائزين في المسابقة”.

وأشارت إلى أن شركة “البيت الدولي” لإدارة المشاريع العقارية قامت باختيار شريك حاضنات الأعمال لكل موقع، بهدف المساعدة في توجيه رواد الأعمال عبر جمع العمليات المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية في دبي، وسيعمل الفائز بموقع “ند الحمر” مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستقدم توجيهات شاملة لرواد الأعمال في مجال إطلاق أعمالهم الخاصة، وبالإضافة إلى مساعدتهم في تأسيس أعمالهم، ستقدم المؤسسة لرائد الأعمال الإماراتي الفائز بالمسابقة برنامجاً تدريبياً تخصصياً مجانياً وخدمة استشارات مجانية إلى جانب رخصة مدعومة، في حين سيحصل الفائزون من غير الإماراتيين على برنامج تدريبي تخصصي مجاني وخدمة استشارات مجانية.

وعن آلية المسابقة أوضحت أنه يمكن لرواد الأعمال الراغبين بدخول هذه المسابقة الفريدة تسجيل اهتمامهم ومشاركة التفاصيل الرئيسية ذات الصلة بمفهوم الأعمال الخاص بهم من خلال زيارة موقع “ند الحمرة”. الإلكتروني: http://www.nadalhamaravenues.com/ وتقديم خطة المشروع عن طريق موقع راديو الخليجيةwww.1009.ae سيحظى المشاركون بفرصة استعراض المجمّعين ومعرفة المزيد من المعلومات حول نقاط التنافس الفريدة الخاصة بالمواقع، أما بالنسبة لمجمع 9394 أفنيوز، فبإمكان المتسابقين التقديم للمسابقة عن طريق الموقعwww.9394avenues.com على أن التواصل مع المرشحين المختارين عبر البريد الإلكتروني والهاتف للانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية الاختبار.

وتشتمل قائمة شركاء القيمة المضافة لشركة البيت الدولي لإدارة المشاريع العقارية على كل من شركات “سبيس ماترز” و”فن لوفينغ ديجيتالز” و”فيديو” و”بي إم للتصوير” و”كيو الإعلامية لإدارة العلاقات العامة” و”أكشن كوتش” و”ريبون للاستشارات” و”إكسيل للمحاسبة” و”ماتريكس”.