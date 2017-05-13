“مساكن كابيتال” الأردنية تقرّ التوسع إقليميًا وإعادة الهيكلة

المصدر: عمان – إرم نيوز

قررت شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) العمل على إعادة هيكلة الشركة من خلال عرض بعض موجوداتها للبيع وإعادة توظيف الإيرادات المحققة في فرص استثمارية قادرة على تقديم عوائد استثمار أكثر جدوى للمساهمين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة المدرجة في سوق عمان المالي، الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال حسن عبدالله إسميك، رئيس مجلس إدارة الشركة ” إن مجلس إدارة مساكن كابيتال يضع تحسين نوعية العوائد المالية للمساهمين ضمن محور اهتماماته الرئيسة، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل متواصل لدراسة موجودات الشركة وهيكلتها التنظيمية والتشغيلية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها بشكل معمَّق قبل اتخاذ القرارات على أرض الواقع وذلك لتحقيق أفضل النتائج”.

وكان مجلس الإدارة قد استعرض آخر المستجدات المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وتوافقه مع الخطط المستقبلية لتطوير أعمال الشركة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تعكف الشركة على دراستها في مجالات عدة.

وأكد المجلس أنه سيتم استكمال إجراءات هذه الزيادة عند اعتماد الفرص الاستثمارية المجزية التي تضمن تحقيق أفضل العوائد لمساهمي الشركة بشكل أساس ودون النظر إلى إمكانية الاحتفاظ بها كأرصدة نقدية لدى البنوك العاملة.

وقرّر المجلس افتتاح فرع لشركة “مساكن كابيتال” في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تكون بوابة لاستكشاف المزيد من الفرص وعقد الشراكات الاستراتيجية المبنية على أسس تجارية تعود بالنفع على الشركة ومساهميها وتخدم خطة الشركة المتمثلة بتعزيز وجودها إقليميًا في قطاعات عدة كالتعليم والصحة والاستثمار والتطوير العقاري، متطلعة في ذلك إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة والجذابة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إسميك: ” نحن ملتزمون بالعمل المسؤول وتحقيق النمو والتنوع الاستثماري لشركة مساكن كابيتال من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة محليًا وإقليميًا، وبما يحقق مصالح المساهمين”.

وأشار إلى أن “هذه القرارات والمقترحات تتماشى مع استراتيجيتنا الخاصة بتعزيز قدرة الشركة على خوض غمار المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي”.

وأكد “إسميك” على مواصلة تقديم أرقى مستويات الأداء التشغيلي والإداري وبما يسهم بتحسين الأداء المالي للشركة، وصولاً إلى تلبية وتجسيد طموح المساهمين وتخطي توقعاتهم المتمثلة بتحقيق عوائد ربحية مجزية، وضمان إنجاز الأهداف المشتركة وفقًا للأسس والاستراتيجيات المعتمدة والمنشودة”.