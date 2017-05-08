استطلاع للكشف عن الطقوس الخفية في عالم تجميل النساء

المصدر: دبي – إرم نيوز

كشف استطلاع أجرته مؤخرا العلامة التجارية ®CAREFREE حول الأساليب والطقوس الخفية في عالم التجميل، الذي أُجري عبر الإنترنت على 2500 سيدة من 5 بلدان مختلفة (أستراليا، والبرازيل، والفلبين، والمملكة العربية السعودية، وألمانيا) عن الطقوس السرية التي تقوم بها السيدات للتمتع بمزيد من الأنوثة، والظهور بإطلالة جمالية رائعة.

وذكر الاستطلاع أن 83% من السيدات لديهن طقوسهن السرية الخاصة بهن، وقد أقرت 45% من السيدات بأنهن يقمن بذلك كل يوم للحفاظ على جمالهن الخاص. وتُعد السيدات الفلبينيات أكثر السيدات حفاظاً على طقوسهن السرية الخاصة بنسبة 92%، ثم تأتي البرازيليات في المرتبة الثانية بنسبة 88%، في حين تأتي السعوديات في المرتبة الثالثة بنسبة 85%، والألمانيات في المرتبة الرابعة بنسبة 68%.

وأقرت السيدات من جميع أنحاء العالم بأن قيامهن بطقوسهن الخاصة يجعلهن يشعرن بمزيد من الثقة (78%)، وقد صرحت 6 سيدات من أصل 10 (أي 58%) أن قيامهن بهذه الطقوس يجعلهن يشعرن بمزيد من الأنوثة في حين تشعر 55% بجاذبيتهن، كما صرح 21% من السيدات أن قيامهن بهذه الطقوس يُشعرهن بإطلالتهن المثيرة.

وتعد وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الأكبر الذي تستوحي منه السيدات الطقوس التجميلية التي يمكنهن اتباعها (38% ممن خضعن لاستطلاع الرأي)، ثم يليها الأسرة (30%) والأصدقاء (20%).

وقد صرحت 84% من السيدات أنهن يتشاركن عاداتهن وطقوسهن التجميلية مع سيدات أخريات، كما أبدت 94% من السيدات اهتمامهن بتعلم طقوس تجميلية جديدة.

وأوضحت نورا تركي -المديرة الإقليمية للعلامة التجارية Carefree®- قائلة: “إن العناية الشخصية لا تقتصر على كل ما تراه العين، بل هناك الكثير من الأمور التي يجب الأخذ بها”. ثم تابعت قائلة: “وكما أوضح الاستبيان العالمي، فإن العديد من الطقوس المتبعة للعناية بالجمال وغير المعروفة تملك قدرة فائقة على جعل النساء يشعرن بأفضل حال، كما أنها تعزز ثقتهن بأنفسهن، وتشعرهن بقوة جمالهن، وتمكنهن من التباهي بأنوثتهن كل يوم”.

وكان هذا الاستبيان جزءًا من حملة Invisible Beauty التي دشنتها العلامة التجارية ®CAREFREE.