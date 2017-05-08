مسؤولة سياحة أمريكية تروج للمناطق السياحية في ولاية فلوريدا (فيديو)  

المصدر: دبي – إرم نيوز

روجت مديرة المبيعات الدولية وتطوير السوق بشركة “فيزيت فلوريدا” الأمريكية شيري بايلي، لمناطق الجذب السياحي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

“إرم نيوز” التقت بايلي خلال مشاركتها في سوق السفر العربي في دبي، حيث أوضحت أن سبب مشاركتها في فعاليات السوق، هو الترويج السياحي وإنشاء خطوط سفر ما بين الإمارات وولاية فلوريدا الأمريكية فضلا عن زيادة حصة شركة “فيزيت فلوريدا” بالسوق.

وحول المناطق السياحية، قالت عضو مجلس السياحة لولاية فلوريدا لـ”إرم نيوز” إن “منطقة أورلاندو تعتبر عاصمة المتنزهات الترفيهية، من “عالم والت ديزني” و “يونيفيرسال” و”عالم البحار” و”أرض الليغو”، إلى “مركز كينيدي للفضاء”، لذلك تستطيع العائلات التي تزور المنطقة أن تقضي أياماً في استكشاف كل هذه الأماكن وتكوين الذكريات، كما تتميز هذه المنطقة بالكثير من الفيلات التي يمكن أن تستضيف العائلات بكل أحجامها لمدة طويلة”.

وأضافت بايلي أن “هناك الكثير من المناطق السياحية المختلفة في ولاية فلوريدا، فإذا أتيت إلى منطقة “فورت لادورديل” على سبيل المثال، ستجد الكثير من الرحلات البحرية بالمنطقة، حيث توجد الشواطئ والتجارب الحضارية والأنواع المختلفة من الطعام، قبل القيام بالرحلات البحرية في بحر الكاريبي”.

وأفادت المسؤولة السياحية بأن “هناك الكثير من النشاطات الطبيعية في منطقة “فورت لادورديل” و”أورلاندو” و “الساحل الغربي”، حيث توجد منطقة “إيفرجلادز”، ويمكن الانتقال إلى تلك المحميات الطبيعية والاستمتاع برحلات المركب الهوائي ورؤية التماسيح، بواسطة شركة تدعى “وايلد فلوريدا” مقرها في “كاسيمي” في المدخل الشمالي بالإيفرجلادز”.

وحول أفضل وقت لزيارة فلوريدا، أجابت بايلي بأن “فلوريدا تتمتع بمناخ معتدل طوال العام”.