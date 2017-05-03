إفطار رمضان على الطريقة التركية التقليدية

المصدر: إرم نيوز - دبي

يقدم مطعم “بيش” التركي الفرصة لضيوفه لاختبار تجربة لا تنسى في شهر رمضان تبدأ بإفطار تركي فاخر من ثم جولة في أرجاء البازار الليلي، لتختتم الأمسية بالتمتع بالشيشة أثناء مشاهدة المسلسلات التركية.

يفتتح البازار أبوابه مساءً ليأخذ الزائرين في رحلة إلى تركيا، فما أن يدخل الضيوف البوابة سيجدون مختلف البضائع التقليدية، بدءًا بالاإكسسوارات والملابس وصولًا إلى مستلزمات البيت والمنتجات الغذائية، حيث يمكنهم اختيار بعض الهدايا لمفاجأة الأصدقاء والأقارب في العيد أو شراء مكونات لتحضير وصفات جديدة في المنزل.

تتضمن المأكولات المقدمة على الإفطار في مطعم بيش، طبق “إكتشيلي أناضولو شوربسي”، عبارة عن شوربة تركية مكونة من العدس والشعير هي الخيار المثالي لبدء وجبة الإفطار، يمكن للضيوف بعدها التمتع بتشكيلة من المقبلات الباردة والساخنة والسلطات قبل تقديم الخبز التركي المفرود المخبوز في الفرن التقليدي مع خيار من الأطباق الجانبية، يتبعه تقديم طبق “كوميوش” التركي الذي يحتوي تشكيلة من اللحم والسمك المشوي على الفحم، لتكتمل التجربة بالحلويات اللذيذة كالبوظة التركية والبقلاوة، من ثم تُختتم بفنجان من الشاي المحضر على الطريقة التركية.