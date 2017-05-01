مدينة دبي الرياضية تقدم مجموعة من الباقات المخصصة للشركات لتعزز روح الفريق والعمل الجماعي

المصدر: إرم نيوز - دبي

أطلقت مدينة دبي الرياضية مجموعة من الباقات المخصصة للشركات والتي تمنح الأفراد وفرق العمل تجربة مميزة وفريدة لا مثيل لها. وتتضمن قائمة العروض الجديدة كليًا دورات لبناء الفريق، وورش عمل تطوير، وباقات لفعاليات الشركات، بالإضافة إلى إمكانية استخدام أحدث المرافق والتجهيزات المتطورة في قلب مدينة دبي.

ومن خلال مجموعة الخيارات المخصصة للشركات، تقوم مدينة دبي الرياضية بتنظيم لقاءات بين فرق العمل والزملاء من خلال تطبيق المبادئ والقيم الرياضية التي تعتمدها الفرق المحترفة. وتتوفر الباقات ضمن مجموعة متنوعة من المرافق التي تشمل نادي إلس للجولف الحائز على الجوائز، وأكاديمية مجلس الكريكيت الدولي، وأكاديمية كرة القدم، والقرية الرياضية في مدينة دبي الرياضية. ويمكن أن تخصص هذه الباقات بحيث تناسب المؤسسات الراغبة بالاستفادة بأفضل شكل من هذه المرافق بدءًا من أصغر مجموعات الأعمال وانتهاءً بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

ويعد ميشيل سالغادو مدير مدرسة كرة القدم الإسبانية ومدير مدينة دبي الرياضية، ولاعب نادي ريال مدريد السباق، أكثر شخص يعرف أهمية بناء الفريق الناجح، حيث تحدث قائلًا: “تعد الصحة الرياضية والبدنية والذهنية من الأمور الأكثر أهمية في بناء الفريق. ولا تقتصر هذه الأهمية على ما نقوم به داخل الملعب أو في المكتب، وإنما يتعلق الأمر بما يتوجب عليك القيام به لإعداد الفريق في الخارج من أجل بلوغ النجاح”.

وأضاف: “للتمكن من بناء فريق ناجح، يتوجب في البداية توثيق الروابط ورفع مستوى الثقة بين الزملاء وإعداد البيئة التي يشعر الجميع فيها بالراحة. ويمكن للقيم الرياضية بكل تأكيد أن تنتقل إلى مجال العمل”.

ولمن يرغب بتجريب نشاط لا مثيل له، يمنح أعضاء فريق العمل المكافأة على ما قدموه من عمل ونجاح ضمن يوم حافل بالنشاطات الخارجية الممتعة، أو يسعى لتعزيز روح الفريق من خلال تجارب بناء فريق مبتكرة، فإن باقة يوم القرية الرياضية هي الحل المناسب لهم. تتضمن الباقة التي تستمر على مدار خمس ساعات، شاملة الطعام والشراب، مجموعة من الأنشطة مثل الكريكيت في أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي، والجولف في نادي إلس، أو حتى اختبار المهارات في مواجهة الزملاء على مضمار ألعاب القوى، أو ملعب كرة السلة أو ملعب التنس، وجميع هذه الأنشطة تقام بدعم من طاقم عمل مختص يضم نخبة من الخبراء في مدينة دبي الرياضية.

أما من يبحث عن تطوير مهارات الفريق أو المشاركة في تدريبات فردية مخصصة، فيمكن الاستفادة على أفضل نحو من الباقة المخصصة في أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي. ويزخر هذا المركز بأحدث التقنيات والتجهيزات في لعبة الكريكيت، وسبق له أن استضاف أهم الفرق العالمية في هذه اللعبة حول العالم مثل إنكلترا وباكستان وبنغلادش، كما يتضمن المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب، ومرافق مغلقة ومكشوفة، وملاعب بأسطح مختلفة ومضاءة. وسيتولى فريق من المدربين المتخصصين تعليم المشاركين على أساسيات لعبة الكريكيت، وكيفية اللعب كفريق، الأمر الذي سيساعد في توثيق الروابط، وتعزيز الثقة.

وخلال الحديث عن مجموعة الخيارات المخصصة للشركات، صرح ويل كتشن، مدير أكاديمة مجلس الكريكيت الدولي: “نجحت أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي منذ تأسيسها في مدينة دبي الرياضية في استقطاب فرق العمل والشركات العالمية، إلى جانب إقامة المعسكرات التدريبية لأبرز الأندية القادمة من مختلف أنحاء العالم ضمن المرافق الرياضية ذات المستويات العالمية، وها قد حان الوقت لنشارك فرق العمل والشركات خبراتنا في هذا المجال. وإننا دائمًا نحرص على تشجيع اللاعبين والمدربين لممارسة الكريكيت ونتيج لهم البيئة المثالية، واليوم نود تعزيز تجربتنا من خلال تشجيع جميع الأشخاص الراغبين بتأسيس فريق رياضي أو كل من يرغب بالتعاون مع الأكاديمية في سبيل تطوير رياضية الكريكيت في الدولة”.

وبدوره صرح كارل وايتهيد، مدير نادي إلس للجولف: “يتوافد الآلاف من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المرموقة وصناع القرار إلى ملعب الجولف. وعلى مدار السنوات الماضية نجد أن الجولف ليست وسيلة ترفيهية فحسب بل إنها أصبحت ملتقى تجاري هام، إذ أننا نشهد اليوم إقبالاً كبيرًا من الشركات وفرق العمل الذين يستخدمون ملعب الجولف ويجتمعون مما يرسخ علاقات موظفي الشركات مع بعضهم البعض، ويتميز ملعب الجولف ببيئته المثالية للتحدث عن أهم المشاريع والمكان الأمثل لإبرام الشراكات التجارية”.

ويتضمن نادي إلس الحائز على الجوائز، ملعب غولف مكون من 18 حفرة، من تصميم إيرني إلس، البطل الفائز بالبطولة المفتوحة وبطولة أمريكا المفتوحة. ويتضمن النادي مناطق للتدريب واللعب. ويمكن الابتعاد عن المكاتب والتوجه إلى هذا الملعب أو تلقي دروسًا جماعية في مدرسة باتش هارمون للغولف. وبالإضافة إلى الاستفادة من المرافق الرياضية الفاخرة، فإن نادي إلس يتضمن مجموعة من المطاعم الحائزة على الجوائز: بيغ إيزي بار أند غريل، ومطعم وبار 261. كما يوجد أيضًا مرافق للمؤتمرات وغرف لتنظيم المناسبات.

وفي تصريح حول التشكيلة المتنوعة من باقات الشركات، قال خالد الزرعوني، رئيس مدينة دبي الرياضية: “تعد الرياضة أساس كلما نقوم به هنا في مدينة دبي الرياضية، لذلك فإننا نرغب بتقديم الفائدة للشركات. ومن خلال التجهيزات المتطورة وطاقم العمل الذي يتمتع بالخبرة الطويلة، فإننا نهدف لمساعدة المؤسسات والشركات وتمكينهم من الاستفادة من الخبرات التي اكتسبناها عبر السنين، ومساعدتهم على استخدام الرياضة لتمكين وتعزيز مهارات أعضاء الفريق، من خلال تجربة تعليمية فريدة لا تنسى”.

كما تتوفر برامج عضوية سنوية للشركات تشمل مجموعة من المرافق ضمن مدينة الرياضية، ومنها نادي إلس، وأكاديمية مجلس الكريكيت الدولي، ومنطقة كرة القدم، والقرية الرياضية، وباور بيس صالة اللياقة البدنية المتطورة والمخصصة للعبة الكريكيت. وتمتلك مدينة دبي الرياضية خبرة طويلة في استضافة الأنشطة والفعاليات المخصصة للشركات والاجتماعات السنوية ولقاءات الفطور، بقدرة استيعابية تتراوح بين 50 و2500 شخص.

وفي تصريح له، قال ريتشارد آروسميث، مدير المبيعات في مدينة دبي الرياضية: “عندما يتعلق الأمر بتنظيم الفعاليات المخصصة للشركات، فإننا واثقون من أن مدينة دبي الرياضية تمتلك كل المتطلبات اللازمة. وسواء كان الحدث رياضيًا أو اجتماع أعمال أو لقاء سنوي أو مؤتمر لعدد كبير من الأشخاص، فنحن نمتلك تشكيلة من الباقات والتجهيزات المتطورة التي تلبي كل الاحتياجات”.

وأضاف: “عندما تكون متواجدًا في بيئة العمل، فعليك أن تعرف زملاءك الذين يجلسون على مقربة منك، وأن تمتلك الثقة تجاههم، ومع ذلك فإن الكثير من المرافق والتجهيزات المخصصة لمؤتمرات الشركات غير قادرة على تحقيق التواصل والتفاعل المطلوب بين هؤلاء الأفراد. وبطبيعة الحال فإننا في مدينة دبي الرياضية، نؤمن بأن هذه المجموعة من الأنشطة الرياضية وخيارات التدريب والاجتماعات توفر أفضل بيئة لتحقيق الانسجام والتفاعل. الرياضة هي بلا شك الوسيلة الأفضل لبناء الفريق”.