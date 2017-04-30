مشروع استاد هزاع بن زايد العقاري يستعرض أبرز خدماته السياحية في معرض سوق السفر العربي 2017

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المصدر: إرم نيوز - دبي

يشارك مشروع استاد هزاع بن زايد العقاري الذي يقع في مدينة العين في معرض سوق السفر العربي 2017 ، ويستعرض المشروع أبرز الخدمات التي يقدمها، حيث تعتبر مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رئيسة لعشاق الطبيعة الخضراء، وهي تعتبر واحة للاستجمام تذخر بالجبال الشامخة كجبل حفيت وبمنابع المياه الكبريتية كالمبزرة الخضراء وبالحدائق كحديقة حيوان العين الأشهر في المنطقة، وتقع مدينة العين جغرافياً على الحدود مباشرة مع سلطنة عمان مما يعطي المسافر براً إلى السلطنة فرصة الاستمتاع بالمرور بهذه المدينة الخضراء ومشاهدة تضاريسها الفريدة.

ونظراً لهذه المكانة السياحية التي تمتلكها مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي، أطلقت شركة ماريوت الدولية للفنادق (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: MAR) مؤخراً فندق ألوفت العين الذي يعتبر جزءاً أساسياً من مشروع استاد هزاع بن زايد العقاري ، ويعتبر الفندق الأول للعلامة في مدينة العين والثاني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتتبع ملكية الفندق لشركة القطارة للاستثمار التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، ويتربع الفندق في قلب مدينة العين ضمن منطقة مشروع استاد هزاع بن زايد العقاري الحيوي، والذي يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع تذخر بأكثر من 600 مجمع سكني والعديد من المطاعم والمقاهي ، كما يتمتع فندق ألوفت العين بقربه من استاد هزاع بن زايد الدولي لكرة القدم الذي يستوعب 25 ألف متفرج وهو مجهز بنفق خاص لضمان مرور وسلامة اللاعبين بين الفندق والاستاد، ويعتبر الاستاد من أكثر المرافق الرياضية تطوراً وتجهيزاً في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر افتتاح فندق ألوفت العين قفزة كبيرة نحو المزيد من توسع العلامة، حيث من المخطط أن يتم افتتاح عشرة فنادق جديدة من علامة ألوفت في المنطقة خلال السنوات الخمس القادمة.

و من جانبه صرح رامي ناصر مدير قسم إدارة الأصول في شركة القطارة للاستثمار المالكة للفندق: “لقد تم تشييد مشروع استاد هزاع بن زايد العقاري ليشكل القلب الجديد لمدينة العين، ونحن على ثقة بأن افتتاح فندق ألوفت العين كجزء أساس من المشروع، سوف يبعث بالحيوية داخل المجتمع المحلي من خلال عروضه وخدماته، وسوف يقدم إضافة غنية ومتطورة في مجال الأطعمة والمشروبات على مستوى مدينة العين”.

و أضاف: “يقدم فندق ألوفت العين العديد من الخدمات وفقاً لأعلى المعايير الفندقية العالمية، والتي تمتزج مع الكرم وأصالة العادات والتقاليد العربية، ومن خلال موقعه المتميز في قلب مدينة العين وتحديداً ضمن مشروع استاد هزاع بن زايد العقاري، سوف يتمكن ضيوف الفندق من الوصول بسهولة إلى أهم المعالم السياحية في المدينة”.

خدمات التكنولوجيا المتطورة في 175 غرفة وجناحا

وحول خدمات الفندق قال أندرياس بلوم، مدير عام فندق ألوفت العين:” يقدم فندق ألوفت العين تجربة فندقية حديثة ذات أسلوب عصري مع الاهتمام بتفاصيل تلبي متطلبات الضيوف القادمين لزيارة المدينة من كافة أنحاء العالم، وذلك من خلال تقديم الخدمات الفندقية بلمسة من التكنولوجيا المتطورة في الغرف الفندقية والمطبخ ومركز رجال الأعمال، وفي غيرها من المرافق الفندقية.

وأضاف: “يلاحظ الزائر فور دخوله للفندق تصميماً فريداً وفقاً لطراز متطور يمنح طاقة وحيوية للضيوف، ومن الممكن استشعار هذه الطاقة في كافة أرجاء الفندق، ويمتلك فندق ألوفت العين 153 غرفة فندقية ذات مساحة واسعة تم تصميمها وفقاً لأحدث الابتكارات المعاصرة، إلى جانب 22 جناحا فندقيا تتنافس لتقدم تجربة إقامة استثنائية للعائلات، وتتوزع على الشكل التالي: عشرة أجنحة فندقية ألوفت، وعشرة أجنحة فندقية سافي، وجناح بريزي وجناح ألترا سافي، وتعتبر غرف وأجنحة الفندق الوجهة المثالية للضيوف الذين يعشقون المغامرات، وللعائلات والمجموعات، ولجيل الألفية الذي يعشق استخدام تقنية التكنولوجيا المتطورة خلال حياته اليومية”.

وفيما يتعلق بتجهيزات غرف الفندق، قال أندرياس: “إن جميع الغرف مجهزة بكامل معدات ووسائل الراحة العصرية والتقنية، مثل محطة شحن الأجهزة الذكية الفائقة السرعة، والمكبرات التي تعمل بتقنية البلوتوث، والطابعات اللاسلكية، إلى جانب وسائل عدم الإزعاج الإلكترونية، وخيارات تسليم الغرف إلكترونياً من غير الحاجة لاستخدام الورق، وتقدم علامة “ألوفت للفنادق” نظام خدمة “SPG Keyless”، وهو أول نظام لفتح الأبواب دون مفاتيح في قطاع الضيافة، والذي يسمح للضيوف باستخدام هاتفهم الذكي كمفتاح للغرفة، ويشكل هذا النظام جزءاً أساسياً من صميم استخدام التكنولوجيا المتطورة في تقديم خدمات فندقية متميزة، وجميع غرف فندق ألوفت العين مجهزة بمعقب طلبات إلكتروني، والذي يعتبر أول تطبيقا فندقيا إلكترونيا يشكل قفزة حقيقية في عالم الخدمات الفندقية بما فيها من خدمة الغرف والعناية بها، والذي يقوم بدوره بإعطاء النزيل فرصة تنظيم طلباته التي يريدها من فريق الفندق بشكل إلكتروني، وإلى جانب معقب الطلبات الإلكتروني، جميع الغرف مجهزة بنظام فعّال لإدارة الطاقة، وتقوم حساسات الحركة بإغلاق الأضواء والأجهزة الإلكترونية لدى مغادرة الضيف للغرفة، ويتواجد في مطبخ الفندق شاشة عرض إلكترونية لإدخال الطلبات، وهذه الشاشة موصولة بشكل إلكتروني مركزي بنظام الفندق الإلكتروني المتكامل والذي يرسل إشارة إلى الإدارة بأن الطلبات قد تم تجهيزها”.

خيارات متعددة من منافذ المأكولات والمشروبات

يذخر فندق ألوفت العين بالعديد من خيارات الطعام والمشروبات، حيث يجد الضيوف في انتظارهم العديد من الأصناف التي يعدها أمهر الطهاة الذين يضيفون طريقتهم الخاصة في طهي مالذ وطاب.

وفي إطار تصريحه حول ما يقدمه فندق ألوفت العين من تجربة طعام استثنائية للضيوف، قال أندرياس بلوم، مدير عام فندق ألوفت العين: “يقدم فندق ألوفت العين لضيوفه تجربة تناول طعام مميزة، ومع افتتاح الفندق مؤخراً، يمكننا القول إنه يشكل إضافة غنية ومتطورة في عالم الأطعمة والمشروبات على مستوى مدينة العين، وفي الحقيقة يستقطب فندق ألوفت العين المسافرين العالميين من خلال تصميمه ونظام خدماته، إلى جانب خيارات الأطعمة والمشروبات العالمية التي يقدمها”.

وأضاف: “نحن نتيح لضيوفنا الذوّاقين إمكانية الاختيار من ضمن العديد من الأصناف خلال إقامتهم، وذلك بداية من المأكولات الخفيفة وانتقالاً إلى الوجبات اليومية التي تلبي طلبات الجميع، ويسعدنا أن يعمل معنا فريق رائع من خبراء الأطعمة والمشروبات الذين سوف يعملون على تقديم الأفضل لنزلاء الفندق ولضيوف مطاعمنا الذين يحضرون خصيصاً لتناول ألذ الأصناف من كافة أنحاء إمارة العين”.

هذا وتتضمن خيارات منافذ الأطعمة والمشروبات في الفندق منصة الطعام الدائمة التي يتم تجديدها بشكل منتظم، ومقهى”دبليو إكس واي زد”، ومطعم “أوليف تري” الذي يقدم خيارات الأصناف العالمية والموسمية على مدار اليوم، واستراحة “روف توب” ضمن سطح الترفيه، والتي تعتبر الوجهة الأولى في مدينة العين لعشاق العصائر المنعشة، وقضاء أمتع الأوقات في الهواء الطلق خلال النهار والليل لتكتمل التجربة مع الإطلالة الخلابة على جبل حفيت الشهير.

كما يمتلك فندق ألوفت العين مركزاً رياضياً يستقبل الضيوف طيلة الـ24 ساعة في اليوم، إلى جانب بركة السباحة في سطح الفندق، ولتلبية متطلبات الشركات ومسافري الأعمال يحتوي الفندق على أربعة خيارات من مساحات غرف الاجتماعات المجهزة بكافة المعدات اللازمة للاجتماعات بالصوت والصورة، إلى جانب إمكانية الاتصال السريع بالانترنت عبر تقنية الواي فاي مجاناً.

عروض الصيف

وحول عروض الفندق خلال فترة الصيف قال رضا النجادي مدير إدارة المبيعات في فندق ألوفت العين: “يسعدنا تقديم العديد من العروض المجزية من خلال منافذ الأطعمة والمشروبات لجذب المقيمين والسياح، مثل عروض وجبات الغذاء والبرنش في مطعم أوليف تري، وعروض العشاء في مطعم سطح الترفيه المطل على جبل حفيت، أما بالنسبة للغرف فقد أعددنا حزمة من عروض الإقامة بخصومات قد تصل إلى 50% على الغرف والأجنحة لاستقطاب المزيد من العائلات خلال فترة الصيف الذي يجدون من مدينة العين متنفساً لقضاء أمتع الأوقات”.