النجم الأمريكي جيك جيلنهال ضيف سلسلة من أجل البقاء على قناة Quest عربية

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

يعود المغامر البريطاني بيرل غريلز، مساء الجمعة، على قناة Quest عربية ضمن حلقة جديدة من سلسلة مغامرات “من أجل البقاء”، وذلك مع الممثل الأمريكي الشهير “جيك جيلنهال” الحائز على عدة جوائز عالمية، وبطل فيلمي (اليوم بع الغد – The Day After Tomorrow) و(دوني داركو – Donnie Darko) وذلك لاختبار قدرته على مواجهة الطبيعة الأم والتكيّف مع ظرفٍ من أسوأ الظروف التي يمرّ بها الإنسان.

وتتابع الحلقة رحلة النجم الأمريكي مع المغامر بير إلى أيسلندا في مغامرة استكشافية، لاجتياز النهر الجليدي الأكبر هنالك واستخدام الحبال للمرور بين قمم المرتفعات بهدف الوصول إلى البركان النشط في وسط الجزيرة. وخلال الحلقة يتحدى المغامر النجم الأمريكي لخلع جزء من ملابسه في درجة حرارة تصل إلى تحت الصفر والقيام بالتسلق بنفس الوقت لاختبار قوته على تحمل الظروف القاسية واستخدام قدراته الجسدية والعقلية والعمل بنفس الوقت.

يعود الخبير في مجال البقاء بير غريلز في هذه السلسلة الجديدة، للقيام برحلات وإنجازاتٍ جديدة ومثيرةٍ كالعادة، ويسافر بين صحاري أريزونا وغابات بورنيو والبراكين المتجمدة في أيسلندا، وذلك بهدف العودة إلى الحضارة من بين أقسى المواقع النائية في العالم. وخلال الموسم الأخير، سيأخذ المشاهدين في رحلة وراء الكواليس لمقابلة الفريق الذي يرافقه في أنحاء العالم، يعرض خلالها بعضاً نت أفضل اللقطات من مغامراته التي لم تُشاهد من قبل.

يبدأ عرض سلسلة “من أجل البقاء” يوم الجمعة، الموافق 28 أبريل في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، ويستمر عرض السلسلة حتى الساعة 23:15 ليلاً. كما توفر القناة خدمة متابعة البرامج المعروضة عبر الانترنت، حيث يمكن للمشاهدين متابعة ما فاتهم من حلقات البرنامج على موقع القناة