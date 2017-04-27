السعودية تدشن موقع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كـ”عاصمة” عالمية لسفينة الصحراء

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أسدل الستار في المملكة العربية السعودية، على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الجديدة لعام 2017، والذي رعاه عاهل البلاد الملك سلمان، بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية بدولة قطر.

واطّلع الملك سلمان وضيوف المهرجان على “مجسم مشروع القرية السعودية للإبل الذي يضم مدخل الإبل المزايين وميدان المزايين وخيمة تعاليل وسوق ومزاد الإبل ومسار تفويج الإبل ومدرجات الزوار والمزاد الذهبي والقرية والمركز الإعلامي ومخيمات الخدمات المساند”.

و قام الملك بتدشين القرية السعودية للإبل والتي تعد أول قرية في الخليج العربي متخصصة بالإبل وتراثها وأبحاثها وتجارتها؛ ما حدا ببعض النشطاء إلى أن يطلق على الموقع “العاصمة العالمية لسفينة الصحراء”.

المهرجان السنوي الذي تأسس عام 1999من قبل مجموعة من البدو المحليين، تم إطلاقه هذا العام بحلّة جديدة عصرية مواكبة لرؤية المملكة 2030 الهادفة لتحويل المملكة لدولة غير معتمدة على اقتصاد النفط.

و تم اختيار موقع المهرجان والقرية السعودية لـ الإبل لأهميته التاريخية كنقطة التقاء لقوافل الإبل القادمة من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، حيث تمّ تأهيل الموقع و بناؤه ليكون “مرجعية عالمية لكل ما يتعلق بالإبل”.

وقال الدكتور طلال الطريفي، الناطق الإعلامي باسم المهرجان: “انعكست الإضافات الثقافية والتاريخية لعام 2017 على زيادة أعداد الزوار ونوعية الإقبال، فاستقبل المهرجان زوارا من مختلف دول العالم، ودول الخليج المهتمين بالثقافة البدوية وحياة الصحراء المليئة بالتفاصيل المشوقة والممتعة. وقد بلغ عدد الزوار 400 ألف زائر وبمشاركة 1300 من ملاك الإبل من دول الخليج العربي، وتنافس 30 ألف رأس إبل في الفعاليات المختلفة”.

و تمّ توزيع 48 جائزة مرموقة وزعت على 48 فئة لجمال الإبل، وذلك في مسابقة مزايين الإبل التي تضمنت 3 أقسام رئيسة وهي، 100 و 50 و 30 و التي شملت بدورها على 48 فئة لكافة أنواع الإبل المختلفة.

وقام بتحكيم المسابقة قضاة ذوو باع وخبرة طويلة بالحياة البدوية، وأنواع الإبل ومزاياها الجمالية.

وبحسب المنظمين “حقق المهرجان نجاحًا كبيرًا بنسخته المطورة، ليكون منبرًا يصل الشباب الخليجي بتراثه و تاريخه، وحجز مكانًا مميزًا على خريطة المهرجانات التراثية الدولية”.

تاريخ المهرجان

انطلق المهرجان للمرة الأولى عام 1999 في السعودية، عندما اتفقت مجموعة من ملاك الإبل في المملكة على إقامة جائزة أجمل الإبل، وكانت المعايير التي يتم عن طريقها تصنيف الإبل في الجمال معروفة لدى الكثير من أهل البادية الذين بدؤوا في تحري الجمال في إبلهم، والبحث عنه في بداية عهد الملك خالد الذي كان من المعجبين بالإبل.

ويقام المهرجان في محافظة رماح التابعة للعاصمة الرياض، ويستقطب الآلآف من المتسابقين والملايين من الزوار والحضور من كافة أنحاء العالم ودول الخليج العربي، والذين يتوافدون لحضور المهرجان التراثي والثقافي والرياضي.

ويشتمل المهرجان على سوق كبير يتوافر فيه احتياجات الزائرين كافة، وتنتشر مخيمات أصحاب الإبل المشاركين بشكل مبهر في عمق الصحراء، حيث تزدان بعقود الأنوار والاحتفالات والمحاورات الشعرية بين الشعراء.

وبحسب المنظمين “تبوأ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أخيرًا، مكانة هامة لكونه يشكل انعكاسًا لرؤية المملكة 2030، التي من أهدافها المحافظة على التراث والأصالة بتوعية الأجيال الناشئة حول أهمية التراث والتقاليد السعودية والخليجية”.