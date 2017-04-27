ناصر بطي عمير بن يوسف رئيسًا لمجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية

المصدر: أبوظبي

انعقدت الجمعية العمومية السنوية الرابعة والعشرون لشركة الاتحاد العقارية مساء يوم أمس الأربعاء، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وقد أسفر اجتماع الجمعية العمومية عن انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة الاتحاد العقارية بفوز كل من ناصر بطي بن عمير بن يوسف، خالد جاسم محمد بن كلبان، علي فردان علي الفردان، محمد عبدالعزيزعلي عبدالله العويس، حمد عبدالله محمد الماس، رجاء محمد غانم سعيد المزروعي، محمد سيف درويش أحمد الكتبي، وقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة للأعضاء الجدد في اليوم نفسه بناء على الإفصاح وقد أسفر الاجتماع عن فوز ناصر بطي عمير بن يوسف برئاسة مجلس إدارة الشركة بأغلبية الأصوات وحمد الماس نائباً للرئيس. ثم قدم كل من خالد جاسم بن كلبان وعلي فردان الفردان ومحمد سيف درويش الكتبي باستقالاتهم.

وبهذه المناسبة تقدم ناصر بطي بن عمير بن يوسف باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السموالشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة- حفظه الله- ، وصاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- وإلى صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الكبير للشركات الوطنية.

كما أثني ناصر بطي بن عمير على مجلس الإدارة المنتهية مدته وتقدم اليهم بجزيل الشكرعلى ماقدموه من جهد وعطاء خلال الفترة السابقة، موضحاً أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل العمل نحو تعزيز فعاليات الشركة في الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الإيرادات.

انتخاب أول عنصر نسائي في مجلس الإدارة

وقالت رجاء المزروعي والتي تم انتخابها عضوا بمجلس الإدارة كأول امرأة في تاريخ الشركة: “إنه لشرف عظيم أن أمثل المرأة في هذا المنصب إذ تتنافس المرأة في الإمارات وبجدارة على الصدارة في مجالس الإدارت سواء القطاع الاتحادي أوالمحلي أو شبه الحكومي.

وتتمتع المزروعي بخبرات تراكمية في العمل الإداري لأكثر من 18عاماً وتدرجت في السلم الوظيفي إلى أن وصلت لشغل منصب نائب رئيس أول التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة مركز دبي المالي، وهي خريجة كليات التقنية العليا في أبوظبي واستكملت دراستها ونالت شهادة الماجستير في إدارة الأعمال في القيادة والإدارة الدولية من جامعة الامارات.

وكان اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 24 لشركة الاتحاد العقارية قد بدأ بسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وبيان المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه إضافة إلى سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية والتصديق عليه إضافة الى مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية، وقد دارت نقاشات حادة وعلنية من قبل أعضاء الجمعية العمومية أثناء عرض مناقشة بنود الميزانية خلصت الى تصويت الأغلبية على جميع بنود الميزانية الواردة بالتقرير السنوي للشركة عن عام 2016.