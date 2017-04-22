اختتام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: إرم نيوز - أبوظبي

بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اختتمت اليوم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي شهدت مشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة توافدوا من أكثر من 100 دولة إلى أبوظبي، العاصمة العالمية للجوجيتسو إضافة إلى عشاق الجوجيتسو الذين توافدوا من مختلف الإمارات ومختلف بقاع الأرض لتشجيع لاعبيهم المفضلين، فتردّد صدى هتافاتهم وتشجيعهم في آيبيك أرينا .

وإلى جانب الشيخ حمدان حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سعيد بن جمعة بن مكتوم آل مكتوم والشيخ طارق بن فيصل القاسمي وسعادة عبد المنعم السيد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، مجريات اليوم الختامي التي تضمّنت نهائيات فئات الكبار رجال وسيدات في الحزام البني والأسود ونزالات أساطير الجوجيتسو العالميين ، وتوّج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الفائزين في آيبيك أرينا.

وسنة تلو الأخرى يتفوّق اتحاد الإمارات للجوجيتسو من ناحية التنظيم وتطوير رياضة الجوجيتسو وتقديم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بأفضل حلّة وقد حظيت البطولة هذا العام بتغطية إعلامية محلية وعالمية واسعة، وتميّزت هذه السنة بالتنظيم المذهل لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو وبطولة العالم للناشئين وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، كما شهدت عودة النسخة الثانية من أساطير الجوجيتسو، وتماشياً مع عام الخير في دولة لإمارات العربية المتحدة، تضمّنت البطولة للمرة الأولى فئة جديدة للرياضيين ذوي الإعاقة وهي البارا-جوجيتسو.

وبهذه المناسبة صرح عبد المنعم السيد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: “إن حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم لتتويج الفائزين تشريف لكل اللاعبين المشاركين في البطولة ودعم للرياضة في الإمارات وتأكيد على الإقبال الهائل الذي تتمتع به رياضة الجوجيتسو في جميع أنحاء الدولة، وفي كل عام يزداد عدد اللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولة ويحققون مزيدًا من الإنجازات”.

وأردف بالقول: “أصبحت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مهرجانًا عالميًا وموعدًا يتطلع إليه أهم وأفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم واجتياز تصفياتها والوصول للنزالات النهائية فيها إنجاز بحد ذاته، لتؤكد أبوظبي على مكانتها كعاصمة للجوجيتسو، ونحن نواصل العمل لتحضير أجيال من الأبطال المستقبليين في هذه الرياضة، حاليًا لدينا جيل مميز من اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، و40 لاعبًا محترفاً بأحزمة تتراوح بين الأزرق والبنفسجي، وعن طريق البرامج التي نطورها نعمل على تطوير مهاراتهم ليتمكنوا من المنافسة على الساحات العالمية ورفع علم الإمارات عاليًا في البطولات الكبرى خلال الأعوام القليلة القادمة”.

سطر نجوم الإمارات الصغار والناشئين وأبطال المنتخب الإماراتي الأول بأحرف من ذهب سجلات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2017 مثبتين قدراتهم وكفاءتهم ونديتهم ومقارعتهم لنخبة لاعبي العالم. إذ تمكن لاعبو المنتخب الإماراتي ابراهيم الحوسني ومحمد القبيسي من انتزاع الميداليات الذهبية في اليوم ما قبل الأخير، واليوم تغلب يحيى الحمادي على اللاعب البرازيل فابيو ناسيمينتو في فئة الأساتذة (ماسترز) 1 في الحزام البني بوزن 110 كغ وانتزاع الميدالية الذهبية، فيما نجح فيصل الكتبي وطالب الكربي وأحمد المازمي بإضافة الميداليات الفضية إلى رصيد المنتخب الوطني.

وعقب فوزه صرّح اللاعب الإماراتي يحيى الحمادي: “يتطور مستوى المنافسة في البطولة عامًا بعد عام، وأنا سعيد جدًا بإحرازي الميدالية الذهبية بعد نزال صعب جدًا، لم يكن الفوز متوقعًا ولكنني بذلت كل جهدي وانتزعت الفوز لأرفع علم الإمارات عاليًا”.

وأردف بالقول: “أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فبفضل دعمه تشهد رياضة الجوجيتسو إقبالًا متزايدًا من جميع فئات المجتمع”.

وسيطرت البرازيل الذين نجحوا لاعبيها بانتزاع العدد الأكبر من الميداليات في اليوم الختامي من البطولة بعدد 27 ميدالية منها 14 ميدالية ذهبية، 7 ميدالية فضية، 6 ميدالية برونزية، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني وحققت 10 ميداليات منها 3 ذهبية، 5 فضية، 2 برونزية ، وانتزعت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث بمجموع 4 ميداليات منها ميدالية واحدة ذهبية، وثلاثة ميداليات فضية، وتليها أستراليا في المركز الرابع وبميدالية واحدة بونزية، واليابان جاءت خامسًا وأيضًا بميدالية واحدة برونزية، وبريطانيا حلت سادسًا بميدالية واحدة فضية.

وكانت النتائج النهائية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي استمرت على مدار خمسة أيام كالتالي:

البرازيل أولا وفي حصيلتها 184 ميدالية (68 ذهبية، 53 فضية، 63 برونزية)

الإمارات العربية المتحدة ثانيًا وفي حصيلتها 32 ميدالية (15 ذهبية، 16 فضية، 1 برونزية)

الولايات المتحدة الأمريكية ثالثًا وفي حصيلتها 29 ميدالية (10 ذهبية، 11 فضية، 8 برونزية)

روسيا في المركز الرابع وفي حصيلتها 20 ميدالية (6 ذهبية، 4 فضية، 10 برونزية)

الممكلة المتحدة البريطانية في المركز الخامس وفي حصيلتها 12 ميدالية (4 ذهبية، 4 فضية، 4 برونزية)

وأستراليا حلت سادسًا وفي حصيلتها 8 ميداليات (2 ذهبية، 3 فضية، 3 برونزية)

وعلت أصوات المشجعين في آيبيك أرينا مع انطلاق نزالات الأساطير الملحمية التي تميّزت بمشاركة 10 من أبرز رموز الجوجيتسو في العالم الذين قدموا عروضاً لا تُنتسى من القوة والتقنيات سعياً للفوز بأحد الأحزمة الذهبية الخمسة المخصصة لهذه الفئة ففي وزن الريشة تغلّب هيليو “سونيكا” موريرا (البرازيل) على ويلينغتون “ميغاطن” دياز (الولايات المتحدة الأمريكية) وفي الوزن الخفيف أليكسندر “سوكا” فريتاس تغلب على باريت يوشيدا (هاواي)، وفي نزال وزن الخفيف المتوسط فيتور “شاولين” ريبييرو تغلب على كيني فلوريان (الولايات المتحدة الأمريكية) أما في فئة الوزن المتوسط فشهدت الجولة نزالًا جمع الأسطورتين أموري بيتيتي (البرازيل) وروبرتو ترافن الملقب “بالعنكبوت” (الولايات المتحدة الأمريكية)، وتمكن أموري بيتيتي من كسب المنازلة لصالحه، فيما تغلب الأسطورة مارسيو “بي دي بانو” كروز (البرازيل) على غابرييل “نابو” غونزاغا (البرازيل) في فئة الوزن الثقيل.

وعقب فوزه صرح اللاعب البرازيلي هيلو موريرا: “لقد كان نزالًا صعبًا للغاية، ولكنني تمكنت من الفوز اليوم بعد أن سبق لنا وتقابلنا آخر مرة منذ 22 عامًا ومنذ ذلك الوقت لم أشارك في بطولات عالمية، وكنت هذه السنة متردد بين المشاركة وعدمها، لكنني حظيت بدعم مدربي الذي أقنعني أنه بإستطاعتي التغلب على دياز، إنه المنافس الأقوى وهو مثالى الأعلى الذي اقتنيه”.

وأردف: “إن بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو هي البطولة الأفضل على الإطلاق، وإنها فرصة مثالية وخاصة بعد تحقيق الفوز أن أعلن إعتزالي وعدم مشاركتي في أي منافسة”.

توافد الآلاف من عشاق ومحبي الجوجيتسو لمتابعة مجريات ختام البطولة التي شهدت أجواء حافلة بالمتعة والإثارة وكان لها الأثر الأكبر في قلب موازين التصنيف العالمي للناشئين والمحترفين على حد سواء.

وعلى هامش الإثارة والتشويق اللذين شهدتهما النزالات، أقيم السحب على الجائزة الكبرى للحضور الذين سجلوا أسماءهم للفوز بسيارة جاغوار XE جديدة تقدمة بريميير موتورز. كما استمتع زوار آيبيك أرينا بالفعاليات العائلية وعربات الطعام التي رافقت البطولة طوال أسبوعين.

وطوال أيام البطولة، شهدت آيبيك أرينا العديد من المبادرات التوعوية والاجتماعية والثقافية التي أقيمت تماشياً مع مبادرة “عام الخير” في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل مبادرة “الصحة واللياقة” و”تحدي الإعاقة” و”الجوجيتسو للجميع” و”التوعية الإعلامية” و”التوعية الأمنية” و”السعادة والإيجابية” و”الطاقة والاستدامة” و”التراث الإماراتي” و”السياحة الإقليمية” و”الصناعة الوطنية العالمية” إلى جانب ورش العمل والأنشطة الخاصة بالرعاة وشركاء البطولة والتي شملت مواضيع مختلفة مثل الهوية الإماراتية واللياقة البدنية بالإضافة إلى دورات متخصصة في التحكيم والتدريب قدمت للاعبين والمدربين والحكام وكذلك الفعاليات العائلية والمنصات التفاعلية التي لبت أذواق جميع أفراد العائلة.

ويوم الأحد، 23 أبريل يقيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في فندق قصر الإمارات في أبوظبي وتكريم لأفضل لاعبي الموسم الرياضي 2016 – 2017 بحسب التصنيف العالمي،وكذلك أفضل المدارس والأندية الأبرز في رياضة الجوجيتسو خلال هذا الموسم بحضور كبار الشخصيات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وينطلق موسم 2017 – 2018 للجوجيتسو في شهر يونيو 2017 وهو سيشهد العديد من البطولات العالمية والمحلية، وكالعادة يتوّج في عاصمة الجوجيتسو أبوظبي مع النسخة العاشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر أبريل 2018.

واليكم جدول بأسماء اللاعبين الذين تمكنوا من انتزاع الميداليات الذهبية في ختام البطولة العالمية التي امتدت لخمسة أيام: