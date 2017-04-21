الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في 4 مبان سعيدة

المصدر: دبي – إرم نيوز

تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في 4 مبان سعيدة حضرية في مقدمتها فندق المنزل، والنافورة ومشروع “ذا نيست” بمنطقة البراري والفلل التقليدية بالسطوة والبستكية وجميعها في دبي ثم منتجع المها الصحراوي في أبوظبي وأخيرا فندق “6 سينسيز هايدواي”- “زيغي باي” في مسندم، بسلطنة عمان.

ودعا مهندسون معماريون في الإمارات إلى ضرورة استقاء الإلهام من الحصون والقلاع القديمة والعناصر المعمارية التراثية وتوظيفها لتصميم مبان ومجتمعات سكنية أكثر سعادة، قائلين إن ميزات المباني السعيدة تضمن إضاءة طبيعية ومصادر مستدامة وضوضاء منخفضة وألوانا مريحة واستقاء الإلهام من العناصر المعمارية التقليدية. وأكد معماريون أن “المعادلة المعمارية” التي تحقق السعادة للقاطنين في المجتمعات السكنية ومستخدمي مساحات العمل تكمن في المقوّمات التصميمية المتفرّدة لتلك المباني القديمة، إذ “ينبغي أن تسهم الهندسة المعمارية بشكل عام في إدخال السعادة والبهجة إلى قلوب الناس”.

وفي هذا الإطار، أكد محمد عُبيد، المهندس المعماري الأول والشريك والمدير في شركة “إمكان” للاستشارات الهندسية والمعمارية، أن تصاميم المباني تلعب دوراً محورياً في تعزيز رفاه وسعادة وإنتاجية قوى العمل اليوم مثل أبراج الرياح التقليدية في منطقة البستكية بدبي، وقلعة الجاهلي بمدينة العين وتلعب المباني ذات التصميم المميز دوراً محورياً في إضفاء السعادة على قلوب القاطنين وتعزيز النشاط البدني، وبشكل خاص المباني التي تتماهى مع العناصر الطبيعيّة المحيطة بها، وتساعد على الحد من الضوضاء، وتعتمد على مواد تسهم في إرساء بيئة آمنة ومريحة وملهمة.

ويضيف عُبيد: “تأخذ المباني ذات التصميم الجيّد والمتكامل عناصر إثراء حواس القاطنين بعين الاعتبار حيث تقدّم المباني التقليدية والقديمة أمثلة ساطعة حول هذا النهج الفريد. فهي تمتاز بإضاءة كافية، والكثير من منافذ التهوية، فضلاً عن تجهيزها بشبكة إمداد للمياه، وتقنيات تحد من مستوى الضوضاء”.

وكشفت دراسة حديثة أن الانسجام الشامل بين عناصر الهندسة المعمارية والتصميم يعزز صحة وسعادة الناس أسوةً بدور الحدائق والأشجار الجميلة وتصاميم المباني يجب أن تمتاز بالبساطة والمزايا العمليّة، والأهم من ذلك أن يطغى عليها طابع بشري واضح.

وشددت الدراسة على الالتزام بالمبادئ القديمة أثناء تصميم المباني الجديدة والاهتمام بالألوان التي تلعب دوراً مهماً في تشييد المباني السعيدة. حيث يسهم استخدام الألوان اللطيفة مثل الأزرق الفاتح والأصفر والأبيض والبيج ضمن المباني في تعزيز إنتاجية المستخدمين وإثراء راحتهم النفسية وهدوئهم.