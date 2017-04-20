قناة HGTV تدعو الجميع اليوم في دبي للاحتفال معها بأول منزل لها في فيستيفال سيتي

تدعو قناة HGTV “هوم أند غاردن” مشاهديها وسكان إمارة دبي، اليوم الخميس، للاحتفال بمناسبة وصولها إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

إذ تقوم القناة لأول مرة في دبي بافتتاح أبوابها حرفياً للمشاهدين في فيتسيفال سيتي، لاستقبالهم في مجسم المنزل الضخم الذي تم بناؤه في المول بطريقة مبتكرة لكي يقدم مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية وورشات العمل المسلية، والتي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها.

وخلال هذه المناسبة، ستجمع القناة اثنين من أفضل خبراء التصميم الداخلي وأسلوب “فنغ شوي” للتصميم في الإمارات، لاستضافة ورش عمل يومية مجانية ابتداء من الساعة 4:15 وحتى 7:15 مساءً على مدار 3 أيام، لتلهم سكان إمارة دبي لمعرفة المزيد عن التصميم الداخلي، وتقديم أفضل التقنيات التي يمكن استخدامها في منازلهم الخاصة.

وسيستضيف كل من “آيسلنغ يونغ”، أحد أهم المدونين المختصين في مجال التصميم الداخلي في دبي، و”إيمان حسن” وهي واحدة من أكثر الاستشاريين العرب تأثيراً في أسلوب تصميم “فنغ شوي” وأستاذة في أسلوب “ريكي” للطاقة، سلسلة من ورشات العمل، تتضمن تصميم موائد واكسسوارات المنزل، بالإضافة إلى الشكل العام للمنزل وتقنيات خلق التدفق الإيجابي للطاقة.

وسيوفر مجسم المنزل المؤلف من واجهة كبيرة لحديقة المنزل، بالإضافة إلى غرفه الداخلية، فرصة كبيرة لجميع الحضور للاشتراك في هذا الاحتفال المميز للقناة والأول من نوعه في إمارة دبي، وذلك للتواصل معهم وتقديم أفضل النصائح الإبداعية والفنية لتضيف على منازلهم المزيد من اللمسات المريحة.

وسيتضمن منزل HGTV المبتكر، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة. ابتداءً من تحدي المطرقة الفولاذية، الذي يختبر قوتهم بالأعمال اليدوية، بالإضافة إلى جهاز “تويت فور تريت”، وهو آلة بيع خاصة بتطبيق تويتر، والذي يقدم كمية كبيرة من الهدايا لحضور وزوار القناة للاحتفال بمنزلها الجديد في دبي.

وتقدم القناة للأطفال فرصة المشاركة في الأنشطة الترفيهية والفنون الخاصة بهم، والتي ستقام طوال عطلة نهاية الأسبوع، جنباً إلى جنب مع جلسات الرسم على الوجه على مدار اليوم.

يبدأ حفل قناة HGTV اليوم الخميس وطوال عطلة نهاية الأسبوع مع افتتاح “دبي فيستيفال سيتي” أبوابه للزوار يومي الخميس والجمعة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ليلاً، بينما يفتح يوم السبت من الساعة 11:00 صباحاً وحتى موعد الإغلاق. ترحب القناة بجميع الحضور وتؤكد على عدم ضرورة جلب أي هدايا معهم بمناسبة منزلها الجديد.

تعرض HGTV “هوم أند غاردن” القناة المتخصصة بتصميم المنازل وأسلوب الحياة العصرية برامج متعددة تتضمن آخر صيحات التصميم، بالإضافة إلى نصائح يقدمها أفضل خبراء تطوير المنازل، تعّرف من خلالها مشاهدي القناة بأفضل وسائل تنفيذ عمليات تحويل وتطوير منازلهم بأنفسهم وبطريقة رائعة. وذلك بشكل حصري عبر شبكة “بي إن” على القناة 357.