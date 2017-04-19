بيروت تستقطب آلية جديدة لإزالة الدهون الزائدة في الجسم دون جراحة

المصدر: دبي – إرم نيوز

يحتل لبنان المركز الـ24 في العالم وفقا لإحصاءات الجمعية الدولية لجراحة التجميل التي تحتسب حجم العمليات الجراحية التجميلية في السنة قياسا إلى عدد السكان، فيما تنمو الجراحات التجميلية بنسبة 20% سنويا، حيث يتراوح معدل أسعار عمليات التجميل بحسب دراسة محلية بين 200 و700 دولار.

ويشتهر لبنان بالسياحة التجميلية ويعتبر مقصدا للسياح العرب، خاصة الذين يأتون بسبب شهرة مراكزه التي تقدم خدمات تجميلية جراحية في كل المناطق اللبنانية.

وتستقطب بيروت حاليا جهاز علاج ثوري متخصص في نحت الجسم وإزالة الدهون الزائدة منه، وجاء الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في شركة (اميكو) الطبية المتخصصة في تزويد المنطقة بالأجهزة الطبية.

و في هذا الإطار، قالت د. سارة كوتشي، مدير تطوير الأعمال في مؤسسة (اميكو الطبية) يُعد SculpSure” العلاج بالليزر الأول على مستوى العالم المصدق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء، وهو متخصص في تحليل الدهون المتراكمة في الجسم، ومنطقة البطن دون تدخل جراحي. موضحة إنها تقنية حديثة تقوم على الضوء المتحكم فيه، وتُعد الخيار المثالي للمرضى الذين يطمحون إلى التخلص من الدهون العنيدة.

وأشارت إلى أن “الجهاز سيكون بديلا عن الإجراءات الجراحية التقليدية مثل شفط الدهون نظراً لتكلفتها المرتفعة، وطول الفترة الزمنية اللازمة للتعافي بعد إجراء هذه العمليات، موضحة أن الجهاز يتميز بوجود تقنية مبتكرة متخصصة في نحت الجسم، وتحديد تقاسيمه فيما تستغرق كل جلسة 25 دقيقة، كما لا يحتاج المرضى إلى أي وقت للتعافي.

وعن آلية العمل، قالت تعمل طاقة الليزر الموجهة على تسخين الخلايا الدهنية تحت الجلد دون التأثير في سطح الجلد، حيث يعمل جهاز SculpSure على رفع درجة حرارة الخلايا الدهنية؛ مما يحطم الترابط البنيوي فيما بينها. على مدار 3 أشهر متتالية، حيث تُعالج الخلايا الدهنية التالفة، ويتخلص منها الجسم بشكل طبيعي عن طريق الجهاز اللمفاوي. ويتم إزالة الخلايا الدهنية بشكل دائم ولا تتجدد مرة أخرى، فيما يمكن ملاحظة النتائج خلال مدة سريعة تصل إلى ستة أسابيع، مع تحقيق أفضل النتائج في الأسبوع الثاني عشر.