بالصور.. مها السباعي تطلق مجموعتها “الياسمينة الدمشقية” بحضور أهل الفن في دبي

المصدر: دبي – إرم نيوز

بحضور نخبة من أبرز نجوم المجتمع والإعلام والدراما والفن التشكيلي، أطلقت المصممة العالمية “مها السباعي”، الجيل الثاني الخط الفخم من مجموعتها “الياسمينة الدمشقية”، في دبي.

وشهد العرض حضور فنانين سوريين أبرزهم “مها المصري، روعة ياسين، جيني إسبر، جمال العلي، قاسم مل­حو، تيسير إدريس، آندريه سكاف، وبروين حبيب” والاعلامية أميرة الفضل و فرح عبد الحميد، واحتفلوا بإطلاق مجموعة مميزة من التصاميم.

وقالت “السباعي” في تصريحات خاصة: “اليوم أطلقنا الجيل الثاني من الياسمينة الدمشقية، الخط الفخم منها، وقبل عدة أشهر أطلقنا الخط البسيط، وهو عبارة عن ذهب وصدف لولو، واليوم قدمنا نحو 120 صنفا مختلفا منها، بداية من الخط البسيط إلى الفخم كامل الألماس”.

وأضافت: “رافقتنا اليوم في عرضنا عبق الياسمين، ضحى أبو شعر، حيث قدمت مجموعة مستوحاة من طبيعة القطع المعروضة، وتشرفنا بحضور محلات السلام الذين اختاروا لنا مجموعة من العطور المميزة التي تتعلق بروائح الياسمين، إضافة إلى تقديم الحلوى الأمازيغية والجزائرية من شي لميا”.

وعن أهم التصاميم المعروضة، قالت المصممة العالمية: ” اليوم قدمنا أشياء مميزة للأطفال، أخذنا من الياسمينة كل المراحل العمرية، من الطفلة إلى الشابة والناضجة والعروس، مجموعة تناسب كل الأعمار، ولكل فئة كان هناك أكثر من شكل، تتراوح بين أساور وعقود وخواتم، وكل ما يتعلق بالمجوهرات”.

‎وتابعت: “أعتبر هذه المجموعة خطاً فاصلاً في حياتي المهنية، وتمكنت عبرها من اقتحام حدود خارج الوطن العربي، تصميماتنا اليوم نافست الماركات العالمية، من حيث المضمون والتقنية العالية والجودة في الشكل والمضمون والتنفيذ .

‎وعبرت “السباعي” عن ارتياحها لردة فعل الضيوف التي وصفتها بـ”الرائعة جدا”، وأضافت: “الناس كانوا متفاعلين مع المجموعة، الوسط الذي تواجد هو وسط مثقف ويحوي دبلوماسيين وفنانين تشكيليين وسيدات مجتمع وإعلاميين، ونال استحسان الجميع، والكل فخور كوننا نقلنا شيئا من البيت الدمشقي في هذا الوقت الهام والحساس، إلى العالم، وعكسناه بصورة جميلة جدا”.