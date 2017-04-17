3000 شخص على قوائم الانتظار لإجراء مختلف أنواع الجراحات التجميلية العلاجية في قطر

المصدر: دبي – إرم نيوز

أكدت بيانات رسمية تزايد الطلب على الجراحة التجميلية العلاجية في قطر، إذ يوجد أكثر من 3000 شخص على قوائم الانتظار لإجراء مختلف أنواع الجراحات التجميلية العلاجية والتي من بينها عمليات شفط الدهون وإزالة الترهل الجلدي البطني.

وأظهرت إحصائيات أن السوق العالمية للطب والجراحة التجميليين سجلت نموا بنسبة 8.3% العام الماضي لتصل إلى 8.5 بليون يورو، بسبب ارتفاع عدد الزبائن والعلاجات غير الجراحية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو حتى عام 2020؛ ما يسمح لهذا القطاع أن يصل إلى 11.9 بليون، ويتوقع أن تسجل منطقة آسيا نمواً أسرع، والتي تشكل من الآن 22% من المجموع، (بمعدل 12 في المئة في السنة بمعدل وسطي) مع استحواذها على ربع السوق في مقابل 23% في أوروبا.

وتستقطب قطرحاليا جهاز علاج ثوريا متخصصا في نحت الجسم وإزالة الدهون الزائدة من الجسم، جاء الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عقد أخيرا في شركة (اميكو) الطبية المتخصصة في تزويد المنطقة بالأجهزة الطبية.

وفي هذا الإطار، قالت د. ساره كوتشي، مدير تطوير الأعمال في مؤسسة (اميكو الطبية) SculpSure، إن “الجهاز هو العلاج الأول بالليزر على مستوى العالم المصدق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء، وهو متخصص في تحليل الدهون المتراكمة في الجسم، ومنطقة البطن دون تدخل جراحي، موضحة إنها تقنية حديثة تقوم على الضوء المتحكم فيه، وتُعد الخيار المثالي للمرضى الذين يطمحون إلى التخلص من الدهون العنيدة”.

وأشارت إلى أنّ الجهاز سيكون بديلا عن الإجراءات الجراحية التقليدية مثل شفط الدهون نظراً لتكلفتها المرتفعة، وطول الفترة الزمنية اللازمة للتعافي بعد إجراء هذه العمليات، موضحة أن الجهاز “يتميز بوجود تقنية مبتكرة متخصصة في نحت الجسم، وتحديد تقاسيمه فيما تستغرق كل جلسة 25 دقيقة، كما لا يحتاج المرضى إلى أي وقت للتعافي”.

وعن آلية العمل في SculpSure، قالت: تعمل طاقة الليزر الموجهة على تسخين الخلايا الدهنية تحت الجلد دون التأثير في سطح الجلد إذ يعمل الجهاز على رفع درجة حرارة الخلايا الدهنية؛ ما يحطم الترابط البنيوي فيما بينها على مدار 3 اشهر متتالية، إذ تُعالج الخلايا الدهنية التالفة، ويتخلص منها الجسم بشكل طبيعي عن طريق الجهاز اللمفاوي، ويتم إزالة الخلايا الدهنية بشكل دائم ولا تتجدد مرة أخرى، كما يمكن ملاحظة النتائج خلال مدة سريعة تصل إلى 6 أسابيع، مع تحقيق أفضل النتائج في الأسبوع الثاني.